Tiro a volo, Cina padrona nello skeet femminile ai Mondiali. Diana Bacosi distante dal pass olimpico

Svanisce quasi subito il sogno medaglia, e anche di carta Olimpica per Diana Bacosi. La fuoriclasse azzurra si è infatti dovuta accontentare solo della settima posizione in occasione della Finale riservata alla gara di skeet femminile, segmento clou dei Campionati Mondiali 2026 di tiro a volo in fase di svolgimento presso il poligono di Lusail, a Doha.

La nostra portacolori ha pagato dazio con un inizio impreciso, contrassegnato da un primo colpo andato a vuoto, per poi sbagliare anche il sesto, l’ottavo ed dodicesimo tiro, accontentandosi così del parziale di 8/12 battendo in questo modo solamente la britannica Amber Jo Rutter, anche le artefice di una prova negativa terminata con 7/12.

A salire sul gradino più alto del podio è stata invece la cinese Yiting Jiang che, in una lotta tutta interna, ha stampato un totale di 34/36 superando così la connazionale Yufei Che, la quale dopo una bella rimonta ha ottenuto l’argento con 32/36. Al terzo posto si è attestata inoltre Chaoyu Yang con 27/32.

Da menzionare infine la quarta piazza della slovacca Monika Stribava, tiratrice che ha raccolto il contingente di 24/28 tenendo a debita distanza la kazaka Assem Orynbay, quinta con 20/24. Tra poco si svolgerà la finale maschile, con nessun azzurro in lizza.