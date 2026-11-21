Le qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 valide per il Gran Premio di Portogallo 2026 avranno luogo sabato 21 novembre dalle ore 11:50 alle 15:20. Dopodiché, alle ore 16:00 del nostro Paese inizierà la Sprint della primeira categoria, alla conclusione della quale saranno assegnati punti validi per il Motomondiale, la cui classifica cambierà rispetto a quella dell’8 novembre.

LA DIRETTA LIVE DI QUALIFICHE E SPRINT DI MOTOGP ALLE 11.50 E 16.00

Il programma non è quello canonico, nel senso che il fuso orario si fa sentire. Per di più, gli organizzatori si sono ritrovati a dover condividere la data con un GP di F1 in seguito allo slittamento di una settimana per fare spazio al recupero del Gran Premio del Qatar. Ne consegue che, essendo il Portogallo un giro d’orologio indietro rispetto all’Europa Centrale, vi sia un’ora di discrepanza rispetto a quello che può essere definito “il bioritmo naturale” del Motomondiale, almeno televisivamente parlando.

Portimao è una sorta di ottovolante, con tanti saliscendi e cambi di elevazione che, associati a curve impegnative, esalta lo spettacolo e i piloti. Esiste l’insidia legata all’asfalto, con qualche asperità di troppo. Il fatto di correre a fine novembre non dovrebbe, invece, essere un problema. La latitudine consente di farlo e la data è la medesima del 2020, quando vi si gareggiò per la prima volta in seguito agli sconquassi generati dalla pandemia di Covid-19.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del sabato del Gran Premio di Portogallo 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV gratis e in chiaro su TV8 (125 SKY e 8DT) su SKY Sport Uno (201) e SKY Sport MotoGP (208); in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Sabato 21 novembre (orari italiani)

Ore 11:50, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 13:45, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 14:40, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 16:00, MotoGP, SPRINT

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP GP PORTOGALLO

Sabato 21 novembre (orari italiani)

Ore 09:40-10:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 10:25-10:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 11:10-11:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 11:50-12:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 12:15-12:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 13:45-14:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 14:10-14:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 14:40-14:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 15:05-15:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 16:00, MotoGP, SPRINT

PROGRAMMA GP PORTOGALLO MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 Sky e 8 DT).

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now per gli abbonati / TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.