A che ora la F1 su TV8 oggi, GP Messico 2026: programma gara, differita in chiaro

Il Gran Premio del Messico di F1 avrà inizio alle ore 21:00 del nostro Paese di domenica 1 novembre. Il diciannovesimo dei ventitrè atti che compongono il Mondiale 2026 si svolgerà come d’abitudine nell’autodromo intitolato alla memoria dei Fratelli Rodriguez, indimenticati piloti degli anni ’60 tragicamente scomparsi in maniera prematura. Se la F1 è così popolare nel Paese centro-americano lo si deve proprio a loro.

Il maggiore, Pedro Rodriguez, è il più blasonato. Nato nel 1940, ha cominciato la sua carriera alternandosi tra Lotus e Ferrari. Ha tuttavia cominciato a correre in pianta stabile in Formula 1 nel 1967 con la Cooper, a bordo della quale ha vinto il GP del Sudafrica. Successivamente ha corso con BRM, con cui si è imposto nel GP del Belgio 1970, e Ferrari. Non va dimenticato il suo trionfo in coppia con Lucien Bianchi nella 24 ore di Le Mans 1968 a bordo di una Ford GT40. E’ morto a Norimberga, in una gara Interseries, nel 1971.

Il minore, Ricardo Rodriguez era però considerato più talentuoso. Classe 1942, impressiona all’esordio assoluto in F1 con la Ferrari nel 1961 (dunque, debutta molto prima del fratello maggiore), guadagnandosi un contratto con la Scuderia di Maranello anche nel 1962. Muore, purtroppo, a soli 20 anni proprio nel suo Messico, che nel 1962 ospitava un GP non valido per il Mondiale. Fatale il tentativo di realizzare la pole position.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Città del Messico 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Domenica 1 novembre

Ore 19:45, Qualifiche F1, Replica

Ore 22:30, GRAN PREMIO F1, Differita

DIRETTE SKY SPORT F1 GP MESSICO

Domenica 1 novembre (orario italiano)

Ore 21:00, GRAN PREMIO F1

PROGRAMMA GP MESSICO F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): Non è prevista diretta TV gratis e in chiaro. TV8 proporrà la gara in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO e Now, solo per gli abbonati. / Differita per tutti su TV8.it.

Diretta testuale: OA Sport.