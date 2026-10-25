Classifica Mondiale costruttori F1 2026: Mercedes imprendibile per la Ferrari, Red Bull aggancia McLaren

La Mercedes esce dal fine settimana di Austin con un vantaggio ancora consistente nella classifica del Mondiale Costruttori. La Ferrari, tuttavia, è riuscita a ridurre leggermente il divario grazie al secondo posto conquistato da Charles Leclerc e alla quarta posizione di Lewis Hamilton. Il successo di Kimi Antonelli ha impedito alla squadra di Maranello di guadagnare terreno in maniera significativa, lasciando comunque il distacco dalla vetta a 133 punti.

Con cinque appuntamenti ancora in calendario e 215 punti complessivamente disponibili, il team di Brackley può già puntare alla conquista aritmetica del titolo nel prossimo Gran Premio del Messico.

Per assicurarsi il Mondiale Costruttori con una gara d’anticipo, la Mercedes dovrà aumentare il proprio margine sulla Ferrari fino ad almeno 172 punti. Un obiettivo che richiede un guadagno di 39 punti in un solo weekend rispetto alla rivale. Si tratta di un’eventualità contemplata dai calcoli, per esempio in caso di doppietta Mercedes accompagnata da una gara disastrosa della Ferrari. Uno scenario decisamente ambizioso, che rende più plausibile una possibile assegnazione del titolo nel successivo Gran Premio del Brasile.

CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI F1 2026 (dopo GP USA)

1 Mercedes 607

2 Ferrari 474

3 Red Bull Racing 355

4 McLaren 355

5 Racing Bulls 102

6 Alpine 69

7 Haas F1 Team 30

8 Audi 23

9 Williams 12

10 Aston Martin 7

11 Cadillac 0