Classifica F1, Mondiale piloti 2026: Kimi Antonelli dominatore, solo una manciata di punti per il Mondiale!

Kimi Antonelli continua a lasciare il segno in questa stagione di F1. Sul circuito di Austin, il giovane talento italiano della Mercedes ha centrato la sua nona vittoria stagionale, confermando ancora una volta il proprio dominio. Partito dalla pole position, Antonelli ha gestito la gara con grande sicurezza, riuscendo a mantenere il controllo della corsa fino alla bandiera a scacchi e precedendo Charles Leclerc, al volante della Ferrari, e Max Verstappen con la Red Bull.

Nonostante l’ennesimo successo, per Antonelli non è ancora arrivato il momento di festeggiare la conquista del titolo mondiale. I risultati ottenuti da Lewis Hamilton, quarto al traguardo, e da George Russell, ottavo, hanno infatti impedito all’italiano di chiudere matematicamente la corsa iridata già negli Stati Uniti. Il traguardo, però, è ormai vicinissimo e potrebbe diventare realtà già nel prossimo appuntamento del calendario, in Messico.

Con cinque Gran Premi ancora da disputare e un margine di 123 punti sul compagno di squadra Russell, Antonelli si presenterà al prossimo weekend con una concreta possibilità di mettere il sigillo definitivo sul campionato. Gli sarà sufficiente concludere il Gran Premio del Messico in nona posizione o più avanti per assicurarsi matematicamente il titolo. Un risultato che gli consentirebbe di entrare nella storia della Formula 1, diventando il più giovane campione del mondo di sempre.

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI F1 2026 (dopo GP USA)

1 Kimi Antonelli (Italia, Mercedes) 365

2 George Russell (Regno Unito, Mercedes) 242

3 Lewis Hamilton (Regno Unito, Ferrari) 241

4 Max Verstappen (Paesi Bassi, Red Bull) 236

5 Charles Leclerc (Monaco, Ferrari) 233

6 Lando Norris (Regno Unito, McLaren) 211

7 Oscar Piastri (Australia, McLaren) 144

8 Isack Hadjar (Francia, Red Bull) 105

9 Liam Lawson (Nuova Zelanda, Racing Bulls) 77

10 Pierre Gasly (Francia, Alpine) 42

11 Arvid Lindblad (Regno Unito, Racing Bulls) 38

12 Franco Colapinto (Argentina, Alpine) 27

13 Oliver Bearman (Regno Unito, Haas) 23

14 Nico Hulkenberg (Germania, Audi) 13

15 Gabriel Bortoleto (Brasile, Audi) 10

16 Carlos Sainz Jr. (Spagna, Williams) 7

17 Esteban Ocon (Francia, Haas) 7

18 Fernando Alonso (Spagna, Aston Martin) 7

19 Alexander Albon (Thailandia, Williams) 5

20 Yuki Tsunoda (Giappone, Racing Bulls) 1

21 Sergio Perez (Messico, Cadillac) 0

22 Valtteri Bottas (Finlandia, Cadillac) 0

23 Sergio Perez (Messico, Cadillac) 0

24 Lance Stroll (Canada, Aston Martin) 0