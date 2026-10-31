Volley femminile, Nervini accende Chieri in Serie A1. Macerata firma il bis, Decortes accarezza il trentello

Sabato scoppiettante per la Serie A1 di volley femminile, che ha vissuto due avvincenti anticipi della sesta giornata. Chieri ha sconfitto Busto Arsizio con un perentorio 3-0 (25-20; 25-22; 25-22) di fronte al proprio pubblico, trascinata dalle pimpanti attaccanti Stella Nervini (18 punti) e Anett Németh (16), da annotare anche la buona prova delle centrali Marina Lubian (6 punti) e Yasmina Akrari (7). Tra le Farfalle si sono distinte Yukiko Wada (15) e Leana Grozer (12).

Successo casalingo anche per Macerata, che ha prevalso contro Cuneo per 3-1 (25-17; 19-25; 25-23; 25-15). Prestazione superlativa da parte della bomber Clara Decortes, che ha messo a segno 28 punti (2 muri), ben spalleggiata dalla centrale Bianca Farriol (12 punti, 4 muri) e dalla schiacciatrice Susan Schut (10). Alle ospiti non sono bastate le prove di Masa Pucelj (17), Ela Koulisiani (13 punti, 6 muri) e Anna Tikhomirova (13).

Chieri ha conquistato il quinto successo stagionale e si è issata al terzo posto in classifica generale, a un punto di distacco dalle capolista Conegliano e Milano, che viaggiano a punteggio pieno e sono attese da Firenze e Consolini nella giornata di domenica 1° novembre. Secondo vittoria consecutiva per Macerata, che aggancia Talmassons all’ottavo posto con 6 punti all’attivo. Busto Arsizio resta terzultima a quota 4, uno in più di Cuneo.