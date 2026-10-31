Short track, staffetta femminile trionfante a Montreal! Nadalini sul podio nei 500 metri, Italia sugli scudi

Secondo giorno di sorrisi e soddisfazioni per l’Italia dello short track nella seconda tappa del World Tour. Sull’anello di ghiaccio della “Maurice Richard Arena” di Montreal, gli azzurri hanno conquistato due podi di grande prestigio.

Si parte dalla staffetta femminile. Il quartetto composto da Margherita Betti, Gloria Ioriatti, Chiara Betti ed Elisa Confortola ha vinto la finale al termine di un arrivo al fotofinish, che ha visto la formazione canadese squalificata per le dinamiche del traguardo. È il settimo successo nella storia delle azzurre nel massimo circuito internazionale. A completare il podio Corea del Sud e Paesi Bassi.

Il secondo podio di giornata porta la firma di Thomas Nadalini. Il ventiquattrenne trentino ha completato il mosaico delle distanze in cui è salito sul podio nel circuito: all’appello mancavano solo i 500 metri a livello individuale, e il terzo posto di oggi, alle spalle dei canadesi Felix Roussel e Maxime Laoun, colma la lacuna. Si tratta di un piazzamento frutto anche dell’harakiri olandese, con Jens van ‘t Wout e Teun Boer finiti a contatto quando la doppietta arancione sembrava ormai cosa fatta.

Quanto alle altre gare, nei 1500 metri Nadalini e Luca Spechenhauser hanno chiuso rispettivamente in sesta e settima posizione, con i tempi di 2’21″035 e 2’21″093, penalizzati da un reciproco ostacolarsi nella fase decisiva. Il successo è andato proprio a Van ‘t Wout (2’20″184), che si è così riscattato dopo quanto accaduto nei 500. Nei 1000 metri femminili, vinti dalla sudcoreana Minjeong Choi davanti alla canadese Courtney Sarault e alla belga Hanne Desmet, Betti, Ioriatti e Confortola si sono fermate ai quarti di finale.

Per concludere, la staffetta mista ha strappato il pass per la finale A. Ioriatti, Nadalini, Chiara Betti e Spechenhauser hanno chiuso al secondo posto (2’40″238), alle spalle della Cina (2’40″096), e avranno quindi l’opportunità di arricchire ulteriormente il proprio bottino in questa tappa.