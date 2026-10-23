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4 minuti fa

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Dalla Fortitudo Bologna alla Reyer Venezia: il percorso di Leonardo Candi, playmaker e guardia cresciuto tra responsabilità precoci, playoff indimenticabili e nuove sfide in Serie A. Oggi, con la Reyer e l’orizzonte della Nazionale, punta a fare un altro salto di qualità. In FOCUS, il basket oltre il risultato.

#LeonardoCandi #ReyerVenezia #Basket #SerieA #Italbasket #OASport

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conduce Alice Liverani

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