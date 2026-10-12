Ospite di Talent Zone di oggi è Etienne Grimod, ciclista su pista e strada classe 2005. Reduce da un doppio successo agli Europei U23, dove ha conquistato un oro nell’inseguimento a squadre e un bronzo individuale, l’azzurro racconta come è nata la sua passione per la bicicletta. Diviso tra strada e pista, Etienne spiega come sta capendo quale sia il ruolo a lui più congeniale, affrontando le sfide della preparazione fisica e mentale e la gestione della pressione. Tra adattamenti ai nuovi livelli agonistici ed esperimenti vincenti, come la Madison agli Italiani di Torino, il ventunenne volge infine lo sguardo agli obiettivi futuri: la prossima stagione e il sogno di una convocazione per i Mondiali su pista Elite di Shanghai.

📌 Nel video potrai scoprire:

* Il racconto delle medaglie agli Europei U23

* Gli inizi di Etienne nel mondo del ciclismo

* La programmazione stagionale e le preferenze tra pista e strada

* L’adattamento all’evoluzione e ai nuovi livelli di competizione

* La gestione della pressione agonistica e la preparazione mentale

* La svolta tecnica nella Madison ai Campionati Italiani di Torino

* Gli obiettivi futuri e il mirino sui Mondiali Elite di Shanghai

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