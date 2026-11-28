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Lorenzo Musetti sale in cattedra nella semifinale contro la Cechia: prima conquista il punto in singolare, poi si ripete in doppio insieme ad Andrea Vavassori. L’Italia centra così la quarta finale consecutiva di Coppa Davis! Azzeccata la scelta del capitano Filippo Volandri di lasciare in panchina Matteo Berrettini!
Oggi tocca alla Spagna di Carlos Alcaraz: gli azzurri riusciranno a completare l’opera e a conquistare un altro trionfo?
Ne parliamo in diretta a TennisMania, alle ore 11:30, sul canale YouTube di OA Sport. Vi aspettiamo con le vostre domande e i vostri commenti!
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