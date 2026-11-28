Beatrice Gardini, Davide Diaferia e Federico Morichelli sono i protagonisti della nona puntata di A Tutto Volley, condotta da Mario Di Iorio. Appuntamento sabato 28 novembre alle 15.30 su OA Sport TV e Studio 7 TV HD, canale 78 del digitale terrestre nelle Marche.

Al centro della puntata c’è Macerata, con due squadre e due campionati da seguire. Con Beatrice Gardini parliamo della Cbf Balducci Hr Macerata in Serie A1 femminile. Con Davide Diaferia ci spostiamo sulla Pallavolo Macerata e sulla Serie A2 maschile, Federico Morichelli.

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