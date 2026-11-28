A pochi giorni dall’inizio dei Mondiali di nuoto in vasca corta di Pechino 2026, SWIMZONE si prepara alla rassegna iridata con una puntata speciale di presentazione. Insieme ad Aglaia Pezzato, analizziamo il livello della competizione, le principali avversarie e le possibilità della squadra italiana in un Mondiale che si preannuncia particolarmente competitivo.

Dagli Stati Uniti, pronti a presentarsi con una squadra ricca di stelle, alla Cina padrona di casa, passando per le assenze di alcune grandi nazionali: il quadro internazionale offre diversi spunti. Al centro della nostra analisi ci sono le carte da medaglia azzurre, da Sara Curtis a Simona Quadarella, passando per Benedetta Pilato, Nicolò Martinenghi, Thomas Ceccon, Alberto Razzetti.

Spazio anche ai giovani italiani attesi al debutto mondiale, alle staffette e ai possibili protagonisti a sorpresa. Una panoramica sulle gare più attese e sui nomi da seguire, tra ambizioni, pronostici e qualche inevitabile scaramanzia.

Conducono: Sofia Altavilla, Alessia Polieri ed Enrico Spada. Con la partecipazione di Aglaia Pezzato.

📌 Nel video potrai scoprire:

– Le ambizioni dell’Italia e le principali carte da medaglia a Pechino

– Gli Stati Uniti, la Cina e le altre nazionali da tenere d’occhio

– Le attese per Sara Curtis, Simona Quadarella e i protagonisti azzurri

– I giovani al debutto, le staffette e i possibili nomi a sorpresa

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