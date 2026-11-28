Granda Volley Cuneo-Savino Del Bene Scandicci, il racconto in diretta su Volley Night Match Live. Sabato 28 novembre alle 21.00, al Palazzetto dello Sport di Cuneo, le piemontesi cercano di interrompere una serie di cinque sconfitte consecutive. Le toscane puntano alla terza vittoria di fila in Serie A1 femminile.

Il confronto da seguire è quello tra il muro di Cuneo e l’attacco di Scandicci. A Cervia le piemontesi hanno firmato 15 muri, otto con Federica Ferrarini. Dall’altra parte c’è Kiera Van Ryk, reduce da 29 punti con il 60% in attacco nel 3-1 di Champions League contro il Turan Tovuz. Quanto riuscirà Cuneo a togliere ritmo alla costruzione di Scandicci con la battuta?

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