Sport in tv oggi (giovedì 29 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 29 ottobre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul torneo di tennis di Vienna, dove saranno tanti gli azzurri protagonisti. In primis, assisteremo al derby tra Flavio Cobolli e Matteo Berrettini che metterà in palio un posto per i quarti di finale. Nella stessa giornata, Lorenzo Musetti sfiderà il britannico Arthur Ferry, mentre Luciano Darderi se la vedrà contro lo statunitense Tommy Paul.

Allargando gli orizzonti, da seguire con grande attenzione gli Europei di curling, con la squadra maschile e femminile che andrà a caccia di soddisfazione nelle prosecuzione della rassegna continentale. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, giovedì 29 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 29 ottobre

02:30 Tennis, WTA Tokyo 2026: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennis+.

06:00 Tennis, WTA Tokyo 2026: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennis+.

08:30 Judo, Grand Slam Abu Dhabi 2026: prima giornata (elimination round) – Diretta streaming su Judo Tv.

09:30 Curling femminile, Europei 2026: Italia vs Svizzera – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su The Curling Channel.

10:30 Lotta, Mondiali 2026: sesta giornata (ripescaggi e qualificazioni) – Diretta streaming su UWW+.

12:00 Sollevamento pesi, Mondiali 2026: -53 kg donne – Diretta streaming su Weightlifting House Tv.

12:00 Tennis, ATP Basilea 2026: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), dalle 13:30 alle 22:00 su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

13:30 Tennis, ATP Vienna 2026: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), dalle 13:30 alle 22:00 su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Darderi vs Paul 1° match e inizio programma alle 13:30; Musetti vs Fery 3° match (non prima dalle 17:00) e inizio programma dalle 13:30; Cobolli vs Berrettini 4° match (non prima delle 20:00) e inizio programma dalle 13:30)

14:00 Curling, Europei 2026: Germania vs Scozia – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN e The Curling Channel.

14:00 Curling, Europei 2026: Italia vs Belgio – Diretta streaming su The Curling Channel.

15:00 Judo, Grand Slam Abu Dhabi 2026: prima giornata (elimination round) – Diretta streaming su Judo Tv.

16:30 Lotta, Mondiali 2026: sesta giornata (semifinali) – Diretta streaming su UWW+.

18:00 Lotta, Mondiali 2026: sesta giornata (finali) – Diretta streaming su UWW+.

18:00 Basket femminile, EuroCup 2026-2027: TTT Riga vs Venezia – Diretta streaming sul canale Youtube FIBA Basketball.

18:30 Calcio, Serie A 2026-2027: Frosinone vs Lecce – Diretta tv su DAZN1 (214); in streaming su DAZN.

18:45 Pallanuoto, EuroCup 2026-2027: Rari Nantes Savona vs VPK Primorac Kotor – Diretta streaming su euroaquaticstv.com

18:45 Calcio femminile, Champions League 2026-2027: Austria Vienna vs Juventus – Diretta streaming su Disney+.

19:30 Basket, EuroCup 2026-2027: Landerneau Bretagne vs Derthona Basket – Diretta streaming sul canale Youtube FIBA Basketball.

20:00 Basket, Eurolega 2026-2027: Stella Rossa vs Bayern Monaco – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

20:30 Pallanuoto, EuroCup 2026-2027: CN Posillipo vs Budva BR – Diretta streaming su euroaquaticstv.com

20:30 Basket femminile, Eurolega 2026-2027: Mechelen vs Schio – iretta streaming sul canale Youtube EuroLeague Women.

20:45 Basket, Eurolega 2026-2027: Real Madrid vs Fenerbahce – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

21:00 Golf, Mexico Open 2026: prima giornata – Diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI CURLING FEMMINILE DALLE 9.30

LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-PAUL DALLE 13.30

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-BELGIO DI CURLING DALLE 14.00

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-FERY (NON PRIMA DELLE 17.00)

LA DIRETTA LIVE DI AUSTRIA VIENNA-JUVENTUS DI CALCIO FEMMINILE DALLE 18.45

LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BERRETTINI (NON PRIMA DELLE 20.00)