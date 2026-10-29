LIVE Italia-Svizzera 2-6, Europei curling femminile 2026 in DIRETTA: doppio punto azzurro nel quarto end

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11.03: Bene la doppia bocciata delle elvetiche, che piazzano una stone a punto

11.00: Time out Italia che ha due stone nella casa quando mancano 7 tiri al termine dell’end

10.58. Avvio di sesto end da incubo per la Svizzera che butta via una stone, sbaglia una bocciata e lascia una stone azzurra nella casa quando mancano 9 tiri al termine dell’end

10.52: Non rischia Paetz e si prende il punto nel quinto end: 2-7 Svizzera

10.47: Una stone svizzera a punto anche quando mancano 4 tiri alla fine del quinto end

10.44: Una stone svizzera a punto quando mancano8 tiri alla fine del quinto end

10.34: L’errore di Paetz nell’ultimo tiro con una bocciata che lascia in casa una soila stone svizzera, apre la strada ai due punti azzurri. Zardini Lacedelli non sbaglia stavolta e arriva la bocciata che vale i 2 punti azzurri: 2-6

10.28: Una stone svizzera a punto al centro della casa dopo 8 tiri

10.24: Due stone svizzere in casa dopo 4 tiri del quarto end, doppia guardia laterale delle azzurre

10.20: Si completa il disastro di Zardini Lacedelli che non riesce nemmeno ad arrivare alla casa con l’ultimo tiro. Mano rubata da 4 della Svizzera e diventa difficile anche commentare questa partita. Peggio di così non poteva andare e contro una Svizzera che è stata tutt’altro che perfetta

10.16. Sbaglia ancora una Zardini Lacedelli in confusione totale… Se ne va la stone azzurra e restano due punti svizzeri quando mancano due tiri alla fine dell’end. Così non si va da nessuna parte, soprattutto con la Svizzera

10.14: Sono due le stone svizzere a punto prima degli ultimi 4 tiri del terzo end

10.09: Una stone azzurra a punto dopo 8 tiri del terzo end

10.05: Stone svizzera a punto dopo 4 tiri del terzo end

10.00: L’Italia aveva apparecchiato benissimo la tavola per prendersi più di un punto ma Zardini Lacedelli sbaglia completamente l’ultima bocciata, va a colpire con la stone svizzera la stone italiana a punto e regala il punto e la seconda mano rubata alle elvetiche che non hanno certo bisogno dei regali delle azzurre ma incassano e ringraziano… 0-2

9.58: Bene Zardini Lacedelli che sfrutta l’imprecisione di paetz nella bocciata e ripiazza la seconda stone italiana a punto coperta dalla guardia sia italiana che svizzera quando mancano 2 tiri alla fine dell’end

9.53: Sempre due le stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri del secondo end. Brava Mathis a scardinare il tentativo di punto con guardia delle svizzere

9.50. Sono due le stone azzurre a punto a metà del secondo end

9.48: Una stone svizzera nella casa dopo i primi 4 tiri del secondo end

9.45: Non riesce la magia a Zardini Lacedelli che ha cercato la promozione della sua guardia a caccia della bocciata che avrebbe regalato 2 punti. I 2 punti non arrivano e ne arriva invece uno per la Svizzera che ruba la mano, 0-1

9.41: Una stone svizzera a punto quando mancano gli ultimi due tiri

9.38: Proseguono gli errori in casa azzurra. Mathis non riesce a togliere le due stone svizzere a punto quando mancano 4 tiri alla fine dell’end

9.35: Sono due le stone svizzere a punto a metà del primo end. Un paio di imprecisioni delle azzurre le costringeranno a cercare il punto

9.33: Stone svizzera a punto dopo 4 tiri del primo end

9.30: Mano per l’Italia, inizia l’incontro

9.28: Italia e Svizzera si ritrovano dopo il recente confronto al GSOC Invitational in Canada, quando le elvetiche si imposero soltanto 5-4 nel tie-breaker per l’accesso ai quarti. In quell’occasione le azzurre riuscirono a segnare in ogni end giocato con il martello, senza però trovare la mano multipla necessaria per cambiare l’inerzia dell’incontro. Giulia Zardini Lacedelli e compagne proveranno a ripartire da quella prestazione, cercando maggiore incisività nelle situazioni favorevoli. Di fronte ci sarà una delle grandi favorite per il titolo europeo

9.25: La Svizzera ha avviato un nuovo ciclo dopo l’addio di Silvana Tirinzoni, affidandosi alla classe e all’esperienza di Alina Pätz. La skip elvetica è affiancata da Selina Witschonke come third, Stefanie Berset come second e Renee Frigo come lead, con Nadine Baertschiger riserva e Mirjam Ott alla guida tecnica. Una formazione che ha già dimostrato la propria competitività, superando nettamente 8-3 la Cechia all’esordio. L’Italia risponderà con il Team Dolomiti di Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Elena Antonia Mathis e Rachele Scalesse, chiamato a una prova di grande precisione.

9.22: La nuova formula degli Europei non concede grandi margini di errore. Le dodici Nazionali sono state suddivise in due gruppi da sei, con cinque partite sulla distanza degli otto end. Soltanto le prime due classificate di ogni raggruppamento accederanno alle semifinali incrociate. Contro la Svizzera sarà quindi fondamentale evitare passaggi a vuoto, limitare le mani multiple delle avversarie e restare competitivi fino all’ultima stone. Anche la differenza stone potrebbe assumere un peso importante nella classifica finale, rendendo prezioso ogni punto conquistato.

9.19: A compromettere la corsa delle azzurre verso le semifinali c’è però sempre l’amaro esordio contro la Norvegia, che si è imposta 5-4. Le azzurre erano riuscite a ribaltare la situazione grazie a una mano da tre punti nel settimo end, passando a condurre 4-3, ma nell’ultima frazione le scandinave hanno sfruttato il martello per conquistare i due punti decisivi. A pesare sono state soprattutto le imprecisioni negli end centrali, che avevano permesso alla Norvegia di rubare due mani consecutive. Una sconfitta che ha lasciato rimpianti e dalla quale bisognerà trarre indicazioni importanti.

9.16: L’Italia ha rotto il ghiaccio ieri pomeriggio battendo nettamente le padrone di casa della Cechia con una prestazione di buon livello, soprattutto per concentrazione e continuità di rendimento. Pochi errori, praticamente nessun regalo alle avversarie che, nella seconda parte di gara, hanno alzato bandiera bianca perdendo 8-1

9.13: La formazione elvetica è la grande favorita per la vittoria finale e rappresenta il riferimento tecnico del raggruppamento: per Giulia Zardini Lacedelli e compagne si annuncia dunque una partita dall’elevatissimo coefficiente di difficoltà, ma anche l’occasione per testare le proprie ambizioni contro una delle potenze mondiali.

9.10: Buogiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svizzera, terzo incontro delle azzurre ai Campionati Europei 2026 di curling femminile in programma a Ostrava in Cechia.

Buogiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svizzera, terzo incontro delle azzurre ai Campionati Europei 2026 di curling femminile in programma a Ostrava in Cechia. La formazione elvetica è la grande favorita per la vittoria finale e rappresenta il riferimento tecnico del raggruppamento: per Giulia Zardini Lacedelli e compagne si annuncia dunque una partita dall’elevatissimo coefficiente di difficoltà, ma anche l’occasione per testare le proprie ambizioni contro una delle potenze mondiali.

L’Italia si presenta all’appuntamento dopo il debutto amaro contro la Norvegia e la successiva sfida con le padrone di casa della Cechia. La sconfitta inaugurale per 5-4 ha lasciato diversi rimpianti, perché le azzurre erano riuscite a ribaltare la situazione con una mano da tre punti nel settimo end, passando a condurre 4-3. Nell’ultimo end, però, le norvegesi hanno sfruttato il vantaggio del martello per mettere a segno i due punti decisivi. A pesare sono state soprattutto le imprecisioni commesse negli end centrali, che avevano permesso alla formazione scandinava di rubare due mani consecutive. La nuova formula della rassegna continentale rende ogni risultato particolarmente importante. Le dodici Nazionali sono state divise in due gruppi da sei e disputano soltanto cinque incontri sulla distanza degli otto end. Le prime due classificate di ogni pool accederanno alle semifinali incrociate, mentre tutte le altre saranno eliminate. Con un calendario così breve, gli errori hanno un peso superiore rispetto al tradizionale round robin e anche la differenza stone potrebbe diventare significativa. Contro la Svizzera servirà quindi restare nella partita fino all’ultimo tiro, senza permettere alle favorite di costruire mani multiple.

A rappresentare l’Italia è il Team Dolomiti formato da Giulia Zardini Lacedelli, Elena Antonia Mathis, Marta Lo Deserto e Rachele Scalesse. Il quartetto ha conquistato il diritto di partecipare agli Europei superando nel challenge interno il Team DARE+ di Stefania Constantini. L’assenza della campionessa olimpica ha aperto una fase nuova per il movimento azzurro: Zardini Lacedelli deve assumersi la responsabilità delle ultime stone. Dall’altra parte ci sarà una Svizzera, dopo l’addio di Silvana Tirinzoni, costruita attorno alla classe di Alina Pätz, giocatrice abituata a competere per le medaglie nei più importanti appuntamenti internazionali. La formazione elvetica comprende Selina Witschonke come third, Stefanie Berset nel ruolo di second e Renee Frigo come lead, con Nadine Baertschiger riserva e Mirjam Ott alla guida tecnica. Esperienza, precisione e capacità di gestire le situazioni più complicate rendono la squadra svizzera particolarmente difficile da affrontare. Nel debutto le elvetiche hanno già imposto la propria legge battendo nettamente la Cechia per 8-3.

Le azzurre conoscono però molto bene il livello dell’avversaria. Nel recente GSOC Invitational disputato in Canada, il Team Zardini Lacedelli ha affrontato la formazione di Pätz nella sfida per l’accesso ai quarti, perdendo soltanto 5-4 al termine di un incontro estremamente equilibrato. L’Italia aveva segnato un punto in ciascuna mano giocata con il martello, senza però riuscire a costruire il break necessario. Quel precedente dimostra che le azzurre possono restare a contatto con la Svizzera se riescono a mantenere precisione e continuità.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Svizzera, terzo incontro delle azzurre ai Campionati Europei 2026 di curling femminile in programma a Ostrava in Cechia: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 9.30. Buon divertimento a tutti.