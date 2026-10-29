LIVE Italia-Belgio, Europei curling 2026 in DIRETTA: vittoria d’obbligo per restare in corsa

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Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Belgio, terzo incontro degli azzurri ai Campionati Europei 2026 di curling maschile in programma a Ostrava in Cechia. Non ci sono più margini per passi falsi: Belgio-Italia è già un bivio fondamentale nel cammino degli azzurri agli Europei maschili di curling . Il quartetto guidato da Stefano Spiller torna sul ghiaccio della RT Torax Arena di Ostrava per disputare la terza partita del proprio girone. La sconfitta subita all’esordio contro la Germania ha complicato immediatamente la corsa verso le semifinali e rende il confronto con la formazione belga un appuntamento da vincere a tutti i costi.

Il nuovo format della rassegna continentale non concede infatti molto tempo per recuperare. Le dodici Nazionali partecipanti sono state divise in due raggruppamenti da sei e ogni squadra disputa soltanto cinque incontri, tutti sulla distanza degli otto end. Soltanto le prime due classificate del gruppo accederanno alle semifinali incrociate, con la prima del girone A opposta alla seconda del B e viceversa. In un contesto così ristretto, ogni sconfitta pesa enormemente e lascia pochissimo spazio ai calcoli. L’Italia è inserita nel gruppo A insieme a Germania, Belgio, Austria, Paesi Bassi e Scozia, quest’ultima considerata la squadra di riferimento del raggruppamento. Dopo il primo stop e la successiva partita contro l’Austria, la sfida con il Belgio rappresenta uno scontro da vincere a tutti i costi per gli azzurri visto il livello inferiore degli avversari.

Il debutto aveva mostrato inizialmente una buona Italia, capace di rubare la mano nei primi due end e portarsi sul 3-1 a metà gara. Il meccanismo si è però inceppato nella seconda parte: alcune imprecisioni hanno permesso alla Germania di rientrare, mentre il settimo end si è trasformato nel punto di rottura dell’incontro. I quattro punti concessi in quella frazione hanno cancellato quanto di buono costruito in precedenza, consegnando agli avversari il successo per 7-4.

Contro il Belgio sarà quindi indispensabile ridurre gli errori nelle bocciate e migliorare la qualità degli ultimi tiri. Stefano Spiller dovrà trovare efficacia nelle giocate decisive, mentre l’esperienza internazionale di Amos Mosaner può diventare determinante. Sebastiano Arman e Cesare Spiller saranno chiamati a garantire solidità nelle prime fasi di ogni mano: tutto questo non è accaduto ieri nel match di esordio con la Germania. Il Belgio non deve essere sottovalutato.

La formazione guidata dallo skip Timothy Verreycken ha conquistato la B-Division europea nel 2025 e ha iniziato il torneo di Ostrava travolgendo l’Austria per 10-2. Nel quartetto figurano Jeroen Spruyt nel ruolo di fourth, Verreycken come third e skip, Tuur Vermeiren come second e Tom Goethals come lead, con Dirk Heylen nel ruolo di riserva. È una squadra meno abituata dell’Italia ai grandi appuntamenti, ma da non sottovalutare anche se al debutto è stata sconfitta nettamente (10-2) dall’Austria.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Belgio, terzo incontro degli azzurri ai Campionati Europei 2026 di curling maschile in programma a Ostrava in Cechia: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti.