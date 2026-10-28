Cobolli-Berrettini ATP Vienna: programma, orario, come vederla in tv e streaming

Flavio Cobolli e Matteo Berrettini si affronteranno agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Vienna. L’appuntamento è per giovedì 29 ottobre, sarà il quarto match a partire dalle ore 13.30 e non inizierà prima delle ore 20.00. Ad aprire il programma di giornata sul Campo Centrale sarà il confronto tra il britannico Cameron Norrie e il russo Daniil Medvedev, a seguire il duello tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il georgiano Nikoloz Basilashvili (non prima delle ore 15.00) e la sfida tra il tedesco Alexander Zverev e l’olandese Tallon Griekspoor (non prima delle ore 17.30), poi in chiusura ci sarà spazio per il derby italiano.

Flavio Cobolli tornerà in campo dopo aver battuto il bulgaro Grigor Dimitrov in tre set, mentre Matteo Berrettini ha regolato l’argentino Thomas Martin Etcheverry in due parziali. Il 24enne e il 30enne non si sono mai affrontati sul circuito maggiore: si preannuncia un testa a testa molto avvincente tra il numero 6 del mondo e il numero 48 del ranking ATP, tra l’altro con la Coppa Davis ormai sullo sfondo. In palio la qualificazione ai quarti di finale, da disputare contro il vincente del confronto tra lo statunitense Learner Tien e l’australiano Alex de Minaur.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Cobolli-Berrettini, ottavo di finale del torneo ATP 500 di Vienna. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO COBOLLI-BERRETTINI ATP VIENNA

Giovedì 30 ottobre

Quarto match dalle ore 13.30 e non prima delle ore 20.00 Flavio Cobolli vs Matteo Berrettini – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 13.30 sul Campo Centrale, si giocheranno nell’ordine: Norrie-Medvedev, Basilashvili-Alcaraz (non prima delle ore 15.00). Zverev-Griekspoor (non prima delle ore 17.30). Al termine, e non prima delle ore 20.00, toccherà a Cobolli e Berrettini.

PROGRAMMA COBOLLI-BERRETTINI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.