ATP Basilea 2026, Arthur Fils e Taylor Fritz ai quarti. Eliminati Djokovic, Shelton e Jodar

Giornata tra conferme e sorprese quella andata in scena a Basilea, conclusasi in tarda serata. Sul veloce indoor svizzero, nella città natale di Roger Federer, sono arrivate innanzitutto le vittorie del francese Arthur Fils e dell’americano Taylor Fritz.

Il transalpino (n. 8 del ranking ATP) ha superato, al termine di una sfida particolarmente combattuta, lo statunitense Alex Michelsen (n. 34 ATP) con il punteggio di 4-6 6-3 7-6(5). Un successo importante per Fils anche in ottica qualificazione alle ATP Finals di Torino. Nei quarti di finale lo attende proprio Fritz (n. 6 del seeding), che ha avuto la meglio sul canadese Denis Shapovalov (n. 52 ATP) per 6-4 6-3.

Non sono mancate, tuttavia, le sorprese, rappresentate soprattutto dalle eliminazioni di Novak Djokovic, Ben Shelton e Rafael Jodar. Il serbo (n. 12 ATP) è stato sconfitto per la prima volta in carriera dal tedesco Jan-Lennard Struff (n. 47 ATP), impostosi con il punteggio di 6-7(4) 7-5 7-6(5). Una battuta d’arresto pesante per Nole, soprattutto in chiave qualificazione alle ATP Finals. Struff approda così ai quarti, dove affronterà il portoghese Nuno Borges.

Inattesa anche l’eliminazione di Shelton (n. 4 ATP), battuto dal padrone di casa Jérôme Kym (n. 222 ATP). Lo svizzero si è imposto al termine di una maratona, chiusa sul 6-3 6-7(4) 7-6(1). Ai quarti di finale se la vedrà con il ceco Jiří Lehečka, che ha superato il tedesco Daniel Altmaier per 7-5 6-4.

Sconfitta, come detto, anche per Jodar (n. 11 ATP), costretto ad arrendersi all’insidioso monegasco Valentin Vacherot. Il numero 31 del mondo ha prevalso al termine di un’altra battaglia, chiusa sul 7-6(4) 2-6 7-6(5), guadagnandosi così un posto nei quarti, dove affronterà un redivivo Holger Rune. Il danese, tornato in campo dopo il grave infortunio al tendine d’Achille rimediato lo scorso anno, ha sconfitto il polacco Hubert Hurkacz per 3-6 6-3 7-6(7).