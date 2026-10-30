Si allarga il No. 1 Club dell’ATP: cos’è, l’ingresso di Zverev, chi ne fa parte, il diritto di voto. L’ultimo era Sinner

Alexander Zverev diventerà ufficialmente numero 1 del mondo il prossimo 2 novembre, in occasione dell’aggiornamento del ranking ATP. Il tedesco ha operato il sorpasso virtuale ai danni di Jannik Sinner raggiungendo i quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna, ma soltanto tra qualche giorno balzerà ufficialmente al comando della graduatoria internazionale ed entrerà nel ristretto club degli uomini capaci di fregiarsi dello status di numero 1 del mondo nel panorama tennistico.

Il campione in carica del Roland Garros e degli US Open diventerà il 30mo membro del No. 1 Club dell’ATP, ovvero il gruppo che l’Associazione dei Tennisti Professionisti ha istituito per i giocatori capaci di svettare nel ranking ATP per almeno una settimana nel corso della storia. Alexander Zverev affiancherà Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Daniil Medvedev, Andy Roddick e leggende come Andre Agassi, Ivan Lendl, Mats Wilander, Peter Sampras, Boris Becker, Jim Courier, John McEnroe, Bjorn Borg, Jimmy Connors.

Entrare nel club è estremamente prestigioso e comporta diversi vantaggi a livello di immagine, introiti, riconoscibilità e permette di diventare una vera e propria istituzione nel panorama tennistico. Attenzione anche ad altri aspetti: lo scorso anno i membri del No. 1 Club avevano avuto il diritto di votare per il “Breakthrough of the Year” assegnato dall’ATP, il premio per la più grande rivelazione della stagione. Una novità assoluta che si ripeterà anche a dicembre?

NO. ATP 1 CLUB: I 30 NUMERO 1 AVENTI DIRITTO

Ilie Nastase

John Newcombe

Jimmy Connors

Bjorn Borg

John McEnroe

Ivan Lendl

Mats Wilander

Stefan Edberg

Boris Becker

Jimy Courier

Pete Sampras

Andre Agassi

Thomas Muster

Marcelo Rios

Carlos Moya

Yevgeny Kafelnikov

Patrick Rafter

Marat Safin

Gustavo Kuerten

Llyeton Hewitt

Juan Carlos Ferrero

Andy Roddick

Roger Federer

Rafael Nadal

Novak Djokovic

Andy Murray

Daniil Medvedev

Carlos Alcaraz

Jannik Sinner

Alexander Zverev (dal 2 novembre)