Daniil Medvedev doma Adrian Mannarino, approda in semifinale a Vienna e alle ATP Finals

Missione compiuta. Daniil Medvedev (n. 5 del mondo) rispetta i pronostici e batte il francese Adrian Mannarino (n. 73 del ranking) con il punteggio di 6-2 6-3, in 1 ora e 34 minuti di gioco, nei quarti di finale dell’ATP500 di Vienna. Il moscovita ha interpretato alla perfezione i momenti chiave dell’incontro. Per lui è la 19ª vittoria nelle ultime 21 partite e la quinta semifinale consecutiva in questa parte di stagione (la 72ª in carriera). Inoltre, è arrivata anche la certezza matematica della qualificazione alle ATP Finals, la settima in carriera per il russo.

Nel primo set Medvedev chiarisce subito le proprie intenzioni. Per nulla intimorito dal tennis di Mannarino, fatto di colpi quasi “schiaffeggiati”, il n. 5 ATP accetta volentieri lo scambio da fondo ed è lui a forzare gli errori del transalpino. In apertura piovono le palle break e la quinta è quella buona per lo strappo. Mannarino, con le sue traiettorie mancine, tenta di arginare le iniziative del russo, ma il suo dritto incrociato si schianta contro la solidità del rovescio avversario. Il match-up non è dei più favorevoli per il francese e così nel settimo game arriva il doppio break. Sul 6-2 Medvedev incamera il primo parziale.

Nel secondo set il francese prova a essere più aggressivo da fondo e a mettere sotto pressione il moscovita sul lato del dritto, ma Medvedev, aiutato anche dal servizio, non concede opportunità. Nel settimo gioco è invece il russo a crearsene, disegnando il campo in modo splendido e togliendo il tempo a Mannarino con traiettorie in top-spin. Il break arriva e, di fatto, il transalpino esce dalla partita. Il n. 5 del ranking strappa nuovamente il servizio al rivale nel nono gioco, chiudendo l’incontro sul 6-3.

Scorrendo le statistiche, spiccano le zero palle break concesse dal russo, il 71% di prime di servizio in campo e il 77% di punti vinti. Una prestazione di grande consistenza, certificata da 26 vincenti e 18 errori gratuiti. Medvedev se la vedrà in semifinale contro il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz e Tommy Paul.