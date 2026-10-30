Sollevamento pesi, Kwang Ok Oh senza rivali si impone nella -57 kg femminile ai Mondiali

Si conclude con il trionfo totale di Kwang Ok Oh la prova riservata alla categoria -57 kg femminile valida per i Campionati Mondiali 2026 di sollevamento pesi, rassegna attualmente in scena presso la pedana in quel di Ningbo, in CIna. Prova dominante quella della nordcoreana, capace di imporsi senza patemi in entrambi i segmenti.

Per la precisione, l’asiatica si è riservata l’unica del lotto a superare i 100 kg nello strappo, trovando dopo un errore la misura di 102 kg nella terza alzata in una serie cominciata tirando su 97 kg. Nello slancio invece è bastato un solo tentativo, quello centrale, per tirare su 125 kg guardando così tutti dall’alto con il totale di 227 kg.

La medaglia d’argento è andata invece alla taiwanese Guan Ling Chen che, dopo la terza piazza nello strappo dove ha alzato 90 kg, è salita di una posizione nello slancio sollevando con successo anche lei la misura di 125 dopo un percorso netto attestandosi così a 215 kg, una lunghezza in più rispetto all’ucraina Olha Ivzhenko, seconda nella prima prova e medaglia di bronzo con 21 kg (96 kg+118 kg).

Ricordiamo che in questa gara non era presente nessun esponente della Nazionale italiana. Per vedere un azzurro in pedana si dovrà aspettare domenica 1 novembre, con il ritorno di Lucrezia Magistris nella -61 kg femminile.