Curling, prematura eliminazione per l’Italia femminile agli Europei: decisiva una mano rubata da 4 punti

L’Italia è stata eliminata agli Europei 2026 di curling femminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ostrava (Cechia). Dopo aver perso contro la Norvegia e la Svizzera, il quartetto tricolore era obbligato a battere la Lettonia per continuare a inseguire una difficile qualificazione alle semifinali, ma le azzurre sono crollate per 8-6 al cospetto di una formazione sulla carta non insuperabile e hanno dovuto salutare la rassegna continentale.

Dopo aver vinto il torneo di selezione interna contro la compagine guidata da Stefania Constantini, questa formazione ha saputo battere soltanto la Cechia e, alla vigilia della sfida conclusiva contro la Germania, è già certa che non rientrerà nelle prime due posizioni del gruppo A, utili per accedere alla fase a eliminazione diretta. Al momento l’Italia occupa la sesta posizione con una vittoria e tre battute d’arresto, lo stesso riscontro di Cechia e Germania, mentre la Svizzera (4-0) e la Lettonia (3-1) hanno passato il turno.

LA CRONACA DI ITALIA-LETTONIA

La skip Giulia Zardini Lacedelli, la third Elena Mathis, la vice e second Marta Lo Deserto, la lead Rachele Scalesse hanno incominciato la partita in maniera perentoria e hanno messo le avversarie con le spalle al muro: due punti nel parziale d’apertura con l’hammer a proprio favore e poi mano rubata da due punti, issandosi così sul 4-0 e mettendo alle corde le rivali. Il quartetto tricolore non è però riuscito a controllare al meglio la situazione e ha prestato il fianco al ribaltone operato da Evelina Barone e compagne.

Zardini Lacedelli ha commesso un errore nell’ultimo tiro del quarto end e l’Italia ha subito una mano rubata da addirittura quattro punti, scivolando sul 4-6 a metà partita. Dopo l’intervallo, le azzurre hanno inscenato una buona reazione e hanno messo a segno due punti nel quinto parziale, utili per pareggiare i conti (6-6). Le lettoni hanno ribattuto con la sesta moneta, portando in casa due stone con cui hanno operato un allungo importante (8-6).

Le azzurre hanno marcato una mano nulla e si sono presentate all’ultimo end con uno svantaggio di due punti. Lacedelli e compagne hanno provato a ricucire lo strappo, ma le lettoni hanno saputo ribattere stone su stone e hanno conservato il vantaggio, vincendo la partita ed eliminando le nostre portacolori.

RISULTATI EUROPEI CURLING OGGI

Cechia vs Germania 6-3

Lettonia vs Italia 8-6

CLASSIFICHE EUROPEI CURLING

GRUPPO A

1. Svizzera 4 vittorie

2. Lettonia 3 vittorie

3. Norvegia 2 vittorie

4. Cechia 1 vittoria

5. Germania 1 vittoria

6. Italia 1 vittoria

GRUPPO B

1. Svezia 4 vittorie

2. Scozia 3 vittorie

3. Turchia 2 vittorie

4. Danimarca 1 vittoria

5. Estonia 1 vittoria

6. Lituania 1 vittoria