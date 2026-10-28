Sollevamento pesi, Pak Myong Jin vince col brivido il titolo mondiale nei -65 kg. Massidda lontano dalla top10

Si è appena conclusa la terza giornata dei Campionati Mondiali di sollevamento pesi 2026, appuntamento principale dell’intera stagione internazionale valevole come primo evento del percorso di qualificazione a cinque cerchi verso Los Angeles 2028. I riflettori erano puntati sulla categoria di peso olimpica -65 kg maschile, in cui veniva assegnato l’unico titolo iridato di oggi.

Grande equilibrio nelle posizioni di vertice, con il nord coreano Pak Myong Jin che si è laureato per la seconda volta campione del mondo (trionfò anche due anni fa nella -61 kg) realizzando i nuovi primati mondiali di slancio (187 kg) e di totale (331 kg) dopo essersi attestato al quarto posto nell’esercizio di strappo (144 kg).

Podio completato dal turco Muhammed Furkan Ozbek e dallo statunitense Hampton Miller Morris, che si sono inseriti in seconda e terza piazza rispettivamente con 330 kg (147+183) e 328 kg (143+185) di totale. Da segnalare l’oro di strappo ottenuto dal padrone di casa cinese He Yueji con 148 kg.

Alla luce dei risultati del gruppo A, Sergio Massidda è scivolato al 17° posto assoluto con 290 kg di totale dopo aver disputato una gara piuttosto fallosa, completando solamente due prove valide su sei (130 kg di strappo, 160 di slancio).