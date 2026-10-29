Sollevamento pesi, Zhang Haiqin batte di misura Ulrey e si impone ai Mondiali nei -53 kg

Va ufficialmente in archivio con la conclusione del gruppo A della categoria di peso olimpica -53 kg femminile la quarta giornata dei Campionati Mondiali di sollevamento pesi 2026, appuntamento principale dell’intera stagione internazionale in corso di svolgimento a Ningbo valevole come primo evento del percorso di qualificazione a cinque cerchi verso Los Angeles 2028.

A fare festa è la Cina padrona di casa con il successo di Zhang Haiqin, che si è aggiudicata il primo titolo iridato della carriera avendo la meglio per un’incollatura sulla statunitense Miranda Eleanor Ulrey. La ventunenne asiatica ha totalizzato 221 kg, mettendosi al collo anche l’oro di strappo (98 kg) e l’argento di slancio (123 kg) al termine di un bel testa a testa ravvicinato.

Zhang Haiqin ha preceduto la sua avversaria diretta Ulrey per una sola lunghezza, infatti la 22enne americana si è spinta fino a quota 220 kg di totale con 98 kg nello strappo (argento) e 122 nello slancio (bronzo). Terzo posto assoluto per la nord coreana Kim So Hyon, che aveva sollevato 214 kg di totale nel gruppo B centrando inoltre un oro di specialità grazie ai 123 kg di slancio.