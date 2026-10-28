Sollevamento pesi, Sergio Massidda non brilla nel gruppo B della -65 kg ai Mondiali

Sergio Massidda ha inaugurato l’avventura della delegazione azzurra a Ningbo (in Cina) con una prestazione al di sotto delle aspettative in occasione della terza giornata dei Campionati Mondiali di sollevamento pesi 2026, appuntamento principale dell’intera stagione internazionale valevole come primo evento del percorso di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028.

Il primo dei tre atleti italiani selezionati per la rassegna iridata non ha brillato sulla pedana asiatica, mettendo in mostra un livello ancora molto distante dalla miglior versione del biennio 2023-2024 anche a causa di un intervento chirurgico che ha interrotto il suo percorso di crescita tenendolo ai box sostanzialmente per tutto il 2025 dopo la grande delusione di Parigi.

Massidda, argento mondiale tre anni fa nei -61 kg, era impegnato oggi nel gruppo B della nuova categoria di peso olimpica -65 kg con l’obiettivo di realizzare una misura competitiva utile per il ranking di qualificazione a cinque cerchi. Purtroppo il 24enne sardo ha disputato una gara piuttosto fallosa, completando solamente due prove valide su sei (130 kg di strappo, 160 di slancio) e attestandosi al nono posto provvisorio con 290 kg di totale quando mancano ancora i dieci protagonisti del gruppo A.

Il nativo di Ghilarza classe 2002 scivolerà dunque con ogni probabilità fuori dalla top15 assoluta, avendo firmato una misura decisamente al di sotto del suo potenziale. Ricordiamo che Massidda, ad aprile, si era spinto fino a 171 kg nell’esercizio di slancio dei Campionati Europei di Batumi dopo essere finito fuori gara con tre nulli di strappo.