Si riuscirà a gareggiare a Phillip Island? La pioggia sconvolge il programma: decisione finale alle 04.00 italiane

Si riuscirà a vedere azione in pista a Phillip Island nella giornata odierna? La domanda è semplice ma, al momento, non c’è nessuna certezza. Alle ore 03.30 italiane, ovvero le 13.30 australiane, siamo ancora in attesa di capire cosa succederà in una domenica 25 ottobre funestata dalla pioggia. Il programma è stato completamente rivoluzionato e si cerca di capire cosa vedremo in azione e, nel caso, quando potrà avvenire. Ma, come sempre, andiamo con ordine.

Le precipitazioni, attese e temute, sono arrivate puntuali e hanno subito fatto capire agli organizzatori che sarebbe stata necessaria una ri-discussione del calendario originale. In primo luogo è stato prima rimandato, poi depennato dal programma il warm-up della classe regina quindi, avvicinandoci all’orario delle tre gare, si è passati ad una nuova collocazione dei rispettivi Gran Premi. Dopo diversi slittamenti si è arrivati alle ultime notizie comunicate dagli organizzatori che sottolineavano un aspetto fondamentale, ovvero i problemi di visibilità che interessano l’elicottero medico.

In poche parole si è stabilito che il prossimo aggiornamento sul da farsi arriverà alle ore 04.00 italiane (le ore 14.00 locali) per provare a mettere in pista quantomeno la classe regina attorno alle ore 05.00. Le uniche certezze sono queste. Non ci sarà comunque azione sul tracciato di Phillip Island fino alle ore 05.00 anche se, per ora, non è semplice pensare a miglioramenti delle condizioni che stanno imperversando sulla pista australiana.

La speranza della direzione gara è riuscire a far correre tutte e 3 le gare, anche se per ora Moto3 e Moto2 rimangono in attesa degli sviluppi senza alcuna sicurezza sul fatto che si potrà gareggiare, o meno. I primi rumors dal paddock parlano di gara della classe più leggera a forte rischio di cancellazione. Vedremo alle ore 04.00, quindi, quali saranno le decisioni finali e ufficiali. La classe regina riuscirà ad andare in pista a Phillip Island? Marc Marquez incrocia le dita e confida che si possa fare sul serio in modo da rimpolpare la sua fuga in classifica generale. Jorge Martin, invece, spera in un “nulla di fatto” per provare a forzare i tempi del suo ritorno a Sepang e rimettersi miracolosamente in corsa per il titolo, proprio quando tutto sembrava perso…