La pioggia cambia il programma a Phillip Island: cancellato il warm-up. Attività ferma in pista

AGGIORNAMENTO 2:00

Arriva un comunicato molto importante da parte della Direzione gara: il warm-up è stato infatti cancellato, e non ci sarà attività prima delle 13:00 locali (le 3:00 italiane con il nuovo orario). Il prossimo aggiornamento è previsto per le 2:30 (con il cambio orario).

AGGIORNAMENTO 1:56

La Direzione Gara ha appena annunciato che i problemi di visibilità non sono migliorati. Per questo motivo l’azione di gara non comincerà alle 11:00 (le 2:00 italiane) come comunicato in precedenza. Al momento non sono stati comunicati nuovi orari. Intanto le condizioni della pista stanno peggiorando, con alcuni avvallamenti e diversi punti critici.

AGGIORNAMENTO 1:45

A causa della visibilità limitata, la giornata non comincerà prima delle ore 2:00 italiane. Si tratta di un ulteriore slittamento di quindici minuti rispetto alla prima decisone.

Come da previsione, la pioggia si è abbattuta prepotentemente sul tracciato di Phillip Island, circuito che ospita oggi il GP di Australia, diciottesima tappa del Mondiale 2026 di MotoGP, mutando fin da subito il programma della giornata odierna. Il primo segmento previsto, il warm-up, è stato infatti slittato di un’ora a causa delle condizioni meteo avverse.

Stando a quanto raccolto da Sky Sport, sembra che la questione non sia legata ad un problema relativo all’asfalto bagnato, bensì ad una mera disposizione di sicurezza. L’attuale perturbazione impedisce all’elicottero di controllo di spiccare il volo; un problema di un certo rilievo considerato che, da regolamento, il mezzo è necessario per poter permettere il regolare svolgimento di tutti i turni.

Al momento, ma non sono escluse modifiche in corso, i Commissari di gara hanno deciso di spostare il warm-up all’1:45 italiane, al contrario del programma originale che stabiliva l’inizio alle 00:45, con il relativo accorciamento delle gare riservate alle Moto3 ed alla Moto2.

Nel caso in cui anche al nuovo orario indicato non sia possibile correre, l’idea è quella di tenere la pitlane aperta per più giri prima della partenza della gara della classe Regina (per ora confermata per le ore 4:00), in modo da poter consentire ai piloti di testare la pista. Ma è inutile dire si tratta di scelte che avverranno in divenire, in base alle condizioni tutt’altro che promettenti: secondo molti bollettini meteo locali potrebbe infatti non esserci neanche un momento di tregua.