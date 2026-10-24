LIVE MotoGP, GP Australia 2026 in DIRETTA: Marquez per la spallata decisiva al Mondiale

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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Australia, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul tracciato di Phillip Island, il Circus delle due ruote regalerà non poco spettacolo in una domenica che si preannuncia particolarmente interessante.

Marc Marquez ha confermato il feeling speciale con le Sprint di quest’anno, andando a prendersi un successo di qualità e pesante ai fini del campionato. Il “93”, in sella alla Ducati, ha prevalso e soprattutto si è portato davanti a tutti nella classifica mondiale, approfittando al meglio della caduta di Jorge Martin, rivale diretto per la conquista del titolo.

Il pilota spagnolo dell’Aprilia è incappato in un brutto incidente, costato caro. Martin, infatti, si è procurato la frattura del radio e una sospetta frattura dell’ulna destra in sede distale. L’iberico, per questo, è stato dichiarato non idoneo a gareggiare per il GP. Marquez, da questo punto di vista, ha la possibilità di andare definitivamente in fuga per l’iride.

Spetterà a Marco Bezzecchi tenere alto il vessillo dell’Aprilia, ma il romagnolo per via di una qualifica non straordinaria partirà dalla terza fila e quindi potrebbe trovarsi a mal partito nelle prime battute della gara. Non resta che attendere.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP d’Australia, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Assisteremo al warm-up a partire dalle 00.40 italiane, mentre la gara scatterà alle 04.00 nostrane, con 27 giri da affrontare. Buon divertimento!