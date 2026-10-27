Dalla BMX di Drew Bezanson alla spettacolare discesa notturna di Lindsey Vonn sulla leggendaria Streif di Kitzbühel: l’ottavo episodio di Red Bull For Reals cambia continuamente terreno, disciplina e prospettiva.

Didier Goirand affronta in moto le insidie di un vulcano, mentre Mat Rebeaud porta la sua e-bike sulla neve. Spazio anche alla velocità di Brad Binder sul circuito di Kyalami e alle evoluzioni urbane di Hazal Nehir e Dominic Di Tommaso sui tetti di Istanbul.

Il viaggio prosegue con lo spettacolo del Red Bull Art of Motion e con nuove imprese tra freerunning, skate, snowboard e mountain bike ad alta velocità. A rendere l’episodio ancora più suggestivo c’è anche una straordinaria prova di slackline durante un’eclissi.

Un concentrato di velocità, coraggio e creatività che attraversa montagne, circuiti, città e paesaggi estremi. Qual è stata l’impresa più incredibile dell’episodio? Scrivilo nei commenti!

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