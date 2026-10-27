Basket, Champions League: Varese domina il Bamberg in trasferta e sogna i playoff

Arriva la prima vittoria in Europa per l’Itelyum Varese ed è un successo pesantissimo in casa dei tedeschi del Bamberg. Pesante perché si trattava, dopo due ko ciascuno, di quasi uno spareggio per conquistare il terzo e ultimo posto utile per i playoff di Champions League e con questa vittoria i lombardi fanno un passo avanti importante.

Parte forte Varese, che in difesa trova un Kamagate ispirato e in attacco i punti di Hale per il primo parziale di 4-14. Non rallenta la formazione lombarda, che domina a rimbalzo (13 effettuati contro i 5 dei tedeschi), e continua ad allungare con i punti ancora di Hale e Alviti fino al 10-22 con cui si va al primo stop.

Non riescono a entrare in partita i tedeschi, che già hanno quasi 10 palle perse in attacco, con Kamagate e Duke che dominano, mentre in attacco non rallenta la formazione ospite e a inizio secondo quarto piazza un altro parziale di 0-5. Il Bamberg si sblocca solo dalla lunetta, mentre Varese corre sull’asse Kamagate/Hale e a metà quarto è sul 16-38. Prova una timida reazione la squadra tedesca, abbassa le percentuali Varese ma si va comunque al riposo sul 26-46.

Non cambia lo spartito a inizio ripresa, con Varese che piazza l’ennesimo parziale di 13-0 e virtualmente chiude i giochi con un Hale scatenato (8 punti personali in 2’). E con il match ormai segnato, per i ragazzi di coach Kastritis ora l’importante è non abbassare l’intensità in chiave punti di scarto per la corsa ai playoff. Il match, così, ha poco da dire e dopo un terzo quarto chiuso sul 43-75, mentre nel quarto quarto si fissano le statistiche, con Varese che si impone 61-95, con 22 punti di Hunter Hale, 14 di Stefan Nikolic e 13 di David Duke e Davide Alviti.