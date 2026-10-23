🚴‍♂️ Ciclismo 2026: è tempo di bilanci! Da Tadej Pogacar a Paul Seixas, passando per Remco Evenepoel e arrivando ai protagonisti italiani: riviviamo la stagione del ciclismo su strada nella nuova puntata di Bike Today, con ospite Gian Luca Giardini.

🔥 Una stagione ricca di grandi vittorie, conferme, sorprese e storie da raccontare. Insieme a Gian Luca Giardini analizziamo quanto successo nel ciclismo su strada nel 2026, soffermandoci sui corridori che hanno lasciato il segno e sulle prestazioni più significative dell’annata.

⭐ Da Tadej Pogacar, protagonista assoluto della scena internazionale, a Paul Seixas, uno dei giovani più interessanti da seguire, passando per Remco Evenepoel e le sue ambizioni. E poi spazio al ciclismo italiano, con uno sguardo ai risultati degli azzurri e alle prospettive del movimento nazionale.

🎙️ Un confronto a tutto campo per ripercorrere la stagione, discutere i protagonisti e capire quali indicazioni ci lascia questo 2026 in vista del futuro.

💬 Chi è stato il grande protagonista del ciclismo su strada nel 2026? Pogacar, Seixas, Evenepoel oppure un corridore italiano? Scrivilo nei commenti!

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