🏃‍♀️ Ilaria Accame a Sprint Zone: il bronzo europeo e la sfida dei 400 metri! La velocista azzurra si racconta tra la stagione appena conclusa, gli obiettivi futuri e il sogno di continuare a crescere nell’atletica italiana.

🎙️ Nell’appuntamento del giovedì di Sprint Zone, Ferdinando Savarese ospita Ilaria Accame, 25enne atleta ligure specialista dei 400 metri.

🇮🇹 Una stagione di consolidamento per la velocista azzurra, che non è riuscita a migliorare i propri primati cronometrici anche a causa di alcuni piccoli problemi fisici. Il 2025 sportivo le ha però regalato una grande soddisfazione: far parte della staffetta 4×400 femminile italiana, medaglia di bronzo agli Europei di Birmingham, scendendo in pista nelle semifinali.

🔥 Ora lo sguardo è rivolto ai prossimi obiettivi. All’interno del gruppo guidato da Ezio Madonia, Accame punta a migliorare la propria velocità di base per compiere un ulteriore salto di qualità, con ambizioni che riguardano sia le staffette azzurre sia i 400 metri individuali.

🎯 Quali margini di crescita ha ancora la velocista ligure? E quali traguardi vuole raggiungere nelle prossime stagioni?

🎤 Conduce: Ferdinando Savarese

👇 Guarda l’intervista e raccontaci nei commenti: fin dove può arrivare Ilaria Accame?

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