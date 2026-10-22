A Basket Base abbiamo incontrato il playmaker della Nutribullet Treviso Basket, protagonista di prestazioni importanti e parte di una squadra che ha iniziato il campionato nel migliore dei modi.

Entusiasmo, fiducia e tanta voglia di fare bene: Treviso guarda avanti con ambizione e sogna in grande, trascinata anche dalle giocate di Cappelletti, che si sta ritagliando un ruolo da protagonista nel basket italiano.

E con un rendimento di questo livello, il sogno della maglia azzurra diventa sempre più concreto. La Nazionale potrebbe essere il prossimo traguardo?

🎥 Ai microfoni di Basket Base, Alessandro Cappelletti si racconta tra il grande inizio di stagione, gli obiettivi di Treviso e le ambizioni per il futuro.

💬 Secondo voi, Cappelletti merita una convocazione in Nazionale?

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