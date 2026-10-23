Torna in vasca la Serie A1 di pallanuoto! Nella nuova puntata di Waterpolo Preview del 23 ottobre 2026, riflettori puntati sulla quarta giornata del campionato maschile e sulla quinta giornata della Serie A1 femminile.

🔥 Lazio Nuoto contro Training Academy Olympic Roma: è derby capitolino! Una sfida importante, in programma alle Cupole di Acilia, che mette di fronte due formazioni pronte a contendersi punti preziosi. A presentare la partita sono Nicolò Casanova, attaccante dell’Olympic Roma allenata da Mario Fiorillo, e Massimiliano Marchetti, portiere della Lazio Nuoto. I due protagonisti analizzano il momento delle rispettive squadre e le insidie del confronto.

🏆 SERIE A1 MASCHILE: BRESCIA-POSILLIPO È LA SFIDA DI CARTELLO

L’AN Brescia, capolista a punteggio pieno, riceve a Mompiano il Circolo Nautico Posillipo in uno degli appuntamenti più attesi della quarta giornata. Chi riuscirà a imporsi in questo turno di campionato?

👩 SERIE A1 FEMMINILE: ORIZZONTE A PADOVA, LA SIS ROMA SFIDA SORI

Si torna in acqua anche nel massimo campionato femminile, con un calendario ravvicinato che propone il secondo turno in appena tre giorni. L’Ekipe Orizzonte, sola al comando a punteggio pieno, affronta la trasferta contro Padova, mentre la SIS Roma ospita il Sori, una delle sorprese di questo avvio di stagione.

👇 Guarda Waterpolo Preview e raccontaci nei commenti: chi vincerà il derby tra Lazio Nuoto e Olympic Roma?

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