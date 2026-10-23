Pecco Bagnaia amaro: “Non riesco a far girare la moto. La pioggia? A Phillip Island non la vuole nessuno…”

Francesco Bagnaia non è certo soddisfatto al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio d’Australia, diciottesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Phillip Island il pilota del team Ducati Factory ha vissuto l’ennesima giornata complicata della sua stagione, mancando la top10 e, di conseguenza, domani dovrà scattare dalla Q1.

Il miglior tempo è di Marco Bezzecchi in 1:26.775 con 72 millesimi di vantaggio su Raul Fernandez, mentre è terzo Marc Marquez a 126. Quarta posizione per Ai Ogura con un distacco identico a quello del Cabroncito, quinta per Jorge Martin a 255, mentre in sesta troviamo Alex Marquez a 375. Settimo Enea Bastianini a 407 millesimi, ottavo Pedro Acosta a 433, nono Diogo Moreira a 744 mentre completa la top10 Fabio Di Giannantonio a 756.

Al termine del venerdì di Phillip Island il pilota del team Ducati ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Penso che sia un po’ particolare. Di solito mi sento bene sulle curve a destra e su questa pista, invece, sono quasi tutte a sinistra. In generale ho fatto un po’ di fatica non riesco a fare girare la moto, non riesco a portare velocità in curva perché altrimenti vado largo e questo complica tutto. Lungo il corso della giornata, ad onor del vero, siamo migliorati abbastanza e a fine turno secondo me sono stato più io che non ho messo insieme un buon giro più che la moto. Ho fatto 1:27.7 ma ho lasciato alcuni decimi qua e là. Il target era 1:27.5 e potevo arrivarci. Ho sbagliato io”.

Ultima battuta sul prosieguo del fine settimana che si annuncia decisamente complicato a livello di meteo. “Pecco” sarebbe contento di queste condizioni? “Io no, ma penso che nessuno preferisca questo scenario qui a Phillip Island. La pioggia è una situazione complicata. Vai molto forte, c’è molto vento, gomme e freni non si scaldano, per cui in generale non è la situazione migliore. Magari può essere una incognita che gira a mio favore dato che, come detto, il passo in avanti c’è stato”.