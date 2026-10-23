Marc Marquez lucido: “Le Aprilia vanno forte ma io mi sento bene. Dovrò farmi trovare pronto in ogni condizione di pista”

Marc Marquez è carico e consapevole al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio d’Australia, diciottesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Phillip Island il pilota del team Ducati Factory ha lottato pressoché da solo contro le Aprilia, centrando una ottima terza posizione, attorniato da quattro moto di Noale. In poche parole si annuncia un weekend da battaglia per il Cabroncito con la pioggia che dovrebbe arrivare e che, come sempre, potrebbe dargli una grossa mano.

Il miglior tempo delle pre-qualifiche, ad ogni modo, lo ha realizzato Marco Bezzecchi che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:26.775 con 72 millesimi di vantaggio sul compagno di marchio Raul Fernandez, mentre è terzo proprio Marc Marquez a 125 assieme ad Ai Ogura. Quinto il suo rivale per il titolo, Jorge Martin a 255, mentre in sesta posizione troviamo Alex Marquez a 375. Settimo Enea Bastianini a 407 millesimi, ottavo Pedro Acosta a 433, nono Diogo Moreira a 744 mentre completa la top10 Fabio Di Giannantonio a 756.

Al termine del venerdì di Phillip Island il pilota del team di Borgo Panigale ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Il lavoro svolto oggi sarà comunque utile sia che piova, sia che non piova perchè, a mio parere, devi sempre farti trovare pronto in ogni condizione possibile. Penso che sin dalla FP1 ho trovato un buon feeling con pista e moto, quello che cercavo. Guidavo bene e pulito, mi sentivo a mio agio per cui abbiamo lavorato sul passo in ogni uscita con buoni riscontri. Dal mio punto di vista sono già ad un buon livello di confidenza con la moto ma, come sapevamo, le Aprilia sono fortissime su questa pista”.

Il pilota nove volte campione del mondo prosegue nella sua analisi dettagliata: “Sicuramente l’Aprilia si trova bene qui. Nelle curve veloci vanno forte, come sono andate forti lungo tutto il corso della stagione, la differenza poi la fanno i piloti e gli stile di guida. Per come guido io, ad esempio, sono nel posto giusto in questo momento del campionato. Io sto dando tutto e, di pari passo, anche la Ducati sta facendo lo stesso per me. La pioggia? Come ben sappiamo questa non è la pista migliore quando piove perché si rischia tanto in diversi punti. Ad ogni modo sarà fondamentale farsi trovare pronti sia in caso di asciutto, di bagnato o metà e metà”.