Ripartono la Serie A1 maschile e femminile di pallanuoto: chi contenderà lo scudetto a Pro Recco ed Ekipe Orizzonte? A Waterpolo Preview, nella puntata del 2 ottobre 2026, analizziamo protagonisti, favorite e ambizioni di una stagione che si annuncia intensa, con la prima giornata in programma sabato 3 ottobre.

Marco Del Lungo, portiere della Rari Nantes Savona e capitano del Settebello, presenta il massimo campionato maschile. La Pro Recco sembra aver rafforzato ulteriormente il proprio vantaggio sulle concorrenti: quali squadre potranno metterla in difficoltà?

AN Brescia, RN Savona, Pallanuoto Trieste e Circolo Nautico Posillipo si preparano alla battaglia per la seconda piazza, tra organici rinnovati e voglia di avvicinarsi alla vetta. Con Del Lungo approfondiamo gli equilibri del torneo e le prospettive della nuova Savona.

Spazio anche al Settebello e alla corsa verso Los Angeles 2028, con i pass olimpici in palio e un calendario impegnativo da affrontare. Compattezza e unità del gruppo saranno elementi centrali per le sfide della Nazionale italiana.

Nella Serie A1 femminile riparte la caccia all’Ekipe Orizzonte. A sfidare le campionesse etnee saranno SIS Roma, Rapallo Pallanuoto e Pallanuoto Trieste, quest’ultima tra le grandi protagoniste del mercato: basteranno i nuovi equilibri a interrompere l’egemonia tricolore di Catania?

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