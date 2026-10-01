Cindy Lee Fezzi racconta la stagione della svolta a Beach Zone!

Ha iniziato la stagione da numero 50 del ranking italiano, in coppia con Irene Enzo, e l’ha conclusa da protagonista del beach volley italiano. Per Cindy Lee Fezzi il 2026 è stato l’anno del grande salto di qualità.

L’incontro con Jessica Belliero Piccinin ha dato vita a una delle coppie emergenti più interessanti del panorama nazionale: cinque top 4 consecutive e tre podi, oltre a risultati importanti anche sulla scena internazionale.

Tra i momenti più significativi anche il Beach Pro Tour Future di Corigliano Rossano, dove Fezzi e Belliero Piccinin hanno sfiorato il podio, dimostrando di poter essere competitive anche oltre i confini del Campionato Italiano.

Ospite abituale delle nostre trasmissioni, questa volta Cindy Lee Fezzi passa dall’altra parte del microfono: a Beach Zone racconta la sua crescita, il nuovo sodalizio con Jessica Belliero Piccinin, i risultati ottenuti, le difficoltà affrontate e le ambizioni per il futuro.

🎙️ Ai microfoni di Simona Bastiani ed Enrico Spada, un’intervista per conoscere meglio una delle protagoniste della stagione del beach volley italiano.

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