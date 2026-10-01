Dal titolo europeo juniores alla finale mondiale di Budapest, passando per quattro titoli italiani assoluti e una carriera costruita tra triplo, lungo e prove multiple. Nel 2026 Ottavia Cestonaro continua a saltare vicino ai 14 metri, mentre alle sue spalle cresce una nuova generazione guidata anche dalla giovanissima Erika Saraceni. Un viaggio tra tecnica, sacrifici, longevità e futuro del salto triplo italiano. ✨🇮🇹 #FOCUS #OttaviaCestonaro #SaltoTriplo #Atletica #ErikaSaraceni #LosAngeles2028 conduce Alice Liverani