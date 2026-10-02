Dalla terra romagnola alla leggenda del tennis italiano: quando la passione, la programmazione e i sogni di provincia battono i giganti. Oggi vi portiamo dentro il cuore del Circolo Tennis Massa Lombarda, la culla dove campioni come Sara Errani hanno mosso i primi passi e dove oggi si festeggia uno storico, incredibile Scudetto in Serie A1!”

Una pagina sportiva che ha il sapore di un’impresa epica. Nella puntata di oggi di Monitor, celebriamo lo straordinario trionfo del Circolo Tennis Massa Lombarda, capace di conquistare il suo primo e storico Scudetto di Serie A1 maschile e di dominare anche a livello giovanile.

Non una semplice vittoria, ma il coronamento di un progetto a lungo termine nato in un club d’eccellenza. Proprio qui, sui campi del CT Massa Lombarda, una giovanissima Sara Errani ha mosso i suoi primi colpi nel mondo del tennis, prima di diventare una campionessa internazionale e un orgoglio italiano.

Per raccontare questo capolavoro di passione romagnola, abbiamo il piacere di avere in studio con noi un pilastro del club: il consigliere Fulvio Campomori.

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