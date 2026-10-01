[15:53, 01/10/2026] Sofia Altavilla: Carlotta Gilli è ospite della nuova puntata di Swimzone per parlare del successo agli europei paralimpici di Koaeceli e della sua carriera. Reduce dalla turchia con al collo 5 ori e un argento in sei gare l’azzurra racconta dell’anno difficile affrontato dai nuotatori paralimpici e delle motivazioni che la spingono a continuare ad allenarsi e a vincere anche ciò che ha già vinto. La 25enne che gareggia nella categoria S13 ha parlato anche delle emozioni legate alla maglia azzurra e del movimento del nuoto paralimpico italiano, non tralasciando spazio sul futuro con uno sguardo volto al sogno della terza paralimpiade di Los Angeles .

Conducono: Alessia Polieri, Sofia Altavilla e Enrico Spada

📌 Nel video potrai scoprire:

– Il successo agli Europei paralimpici di Koaeceli e le cinque medaglie d’oro conquistate

– L’anno difficile vissuto dal nuoto paralimpico e le motivazioni di Carlotta

– Il significato della maglia azzurra e il rapporto con la Nazionale

– La crescita del movimento paralimpico italiano

– Il futuro di Carlotta e il sogno della terza Paralimpiade a Los Angeles

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[16:02, 01/10/2026] Sofia Altavilla: ha finito di caricare è tutto pront