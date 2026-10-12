Le favorite inciampano e la classifica regala sorprese: la seconda giornata della Serie A1 femminile 2026/2027 offre tanti spunti per la nuova puntata di Volley Night, con ospite Lorenzo Bernardi.

Alla conduzione Luciano De Gregorio, insieme ai talent Laura Partenio e Paolo Cozzi, per analizzare risultati, protagoniste ed equilibri di questo avvio del campionato italiano di volley femminile.

Novara e Scandicci perdono al tie-break, con le toscane al secondo KO stagionale. Intanto Conegliano e Milano vincono e convincono, mentre Talmassons conquista lo scontro diretto con Cuneo. Quali segnali meritano attenzione? Quanto possono cambiare le gerarchie nelle prossime giornate?

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