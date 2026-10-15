Mirko Nozzolillo, allenatore del Circolo Canottieri Aniene e punto di riferimento per atleti come Benedetta Pilato, Silvia Di Pietro e Daniele Del Signore, è ospite della nuova puntata di SWIMZONE. Dalla stagione appena conclusa agli obiettivi per il futuro, il tecnico racconta il lavoro con i suoi atleti, tra programmazioni personalizzate, cura dei dettagli e ricerca della massima efficienza in acqua.

Spazio anche al percorso di Benedetta Pilato nella rana, al metodo di lavoro con Silvia Di Pietro e alle sfide del prossimo Mondiale in vasca corta, primo appuntamento di un percorso che guarda al biennio olimpico.

Conducono: Sofia Altavilla, Enrico Spada e Alessia Polieri

📌 Nel video potrai scoprire:

* Il lavoro con Benedetta Pilato, Silvia Di Pietro e Daniele Del Signore

* La ricerca della velocità attraverso tecnica, biomeccanica e programmazioni personalizzate

* La gestione di atleti con età, caratteristiche e obiettivi diversi

* Le aspettative per il Mondiale in vasca corta e il percorso verso il biennio olimpico

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