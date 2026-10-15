Un pilota elegante, corretto e profondamente rispettato. Jochen Mass è stato uno dei protagonisti della Formula 1 tra gli anni Settanta e i primi anni Ottanta, ma la sua storia va ben oltre i risultati in pista. In questa puntata storica di Motor News, Beatrice Frangione accompagna Giorgio Piola in un viaggio tra ricordi personali, amicizia e momenti indimenticabili del motorsport.