Altri video
-
Eleonora Fersino tra Nazionale e Milano | Volley Night
-
Konjoneh Maggi: dal sogno azzurro con Stefano Baldini al titolo italiano nei 10 km | RUN2U 45^ 2026
-
Emma Fioravanti nella nuova casa delle Fate: sogni e obiettivi | Ginnasticomania
-
Dentro una grande carriera internazionale: Bruno Frapiccini ospite a Beach Zone
Un pilota elegante, corretto e profondamente rispettato. Jochen Mass è stato uno dei protagonisti della Formula 1 tra gli anni Settanta e i primi anni Ottanta, ma la sua storia va ben oltre i risultati in pista. In questa puntata storica di Motor News, Beatrice Frangione accompagna Giorgio Piola in un viaggio tra ricordi personali, amicizia e momenti indimenticabili del motorsport.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI