Un 12”79 nell’ultima gara della stagione per eguagliare il personale e chiudere con una medaglia d’argento: Elena Carraro è l’ospite dell’appuntamento del giovedì di Sprint Zone, condotto da Ferdinando Savarese.

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La 25enne ostacolista bresciana racconta una stagione di continuità nei 100 ostacoli, conclusa a Taranto con lo stesso tempo realizzato nella semifinale dei Mondiali di Tokyo 2025. Due prestazioni arrivate, curiosamente, proprio nell’ultimo impegno delle rispettive annate.

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Spazio al trasferimento ad Albenga, in Liguria, e al lavoro con Ezio Madonia: un percorso iniziato due anni fa per consolidare le proprie qualità e crescere ancora. Nell’intervista anche il rammarico per gli Europei di Birmingham, dove Elena non è riuscita a esprimersi secondo le proprie potenzialità.

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Tra preparazione, gestione della gara e ambizioni future, scopriamo il percorso di una protagonista degli ostacoli azzurri.

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