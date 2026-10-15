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Tre vittorie nell’Alps Tour, l’esperienza sull’Asian Tour e la conquista del DP World Tour. Poi la domenica che cambia tutto: a Punta Cana rimonta quattro colpi, chiude a -20 e vince sul PGA Tour, conquistando la carta fino al 2027 e l’accesso al PGA Championship. Una vittoria storica per il golf italiano e il punto più alto di una carriera costruita passo dopo passo. Oggi a FOCUS c’è Stefano Mazzoli. ⛳🇮🇹
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