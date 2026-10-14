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Un’eredità prestigiosa, una stagione di crescita e nuove sfide da affrontare: Eleonora Fersino è la prima ospite stagionale dell’edizione del mercoledì di Volley Night su OA Sport TV.
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Il libero della Nazionale italiana e della Numia Vero Volley Milano racconta il percorso con cui ha raccolto il testimone di Monica De Gennaro, campionessa olimpica e mondiale ora concentrata sull’attività con Conegliano. Una responsabilità affrontata con personalità, consolidando il proprio ruolo in azzurro verso Los Angeles 2028.
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Spazio anche alle ambizioni di Milano: un gruppo consolidato che riparte con il nuovo allenatore Gianlorenzo Blengini e la voglia di conquistare trofei. Quali equilibri sta costruendo la squadra? Quanto conta il lavoro del libero nella qualità del gioco?
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Conducono Simona Bastiani, Luciano De Gregorio ed Enrico Spada.
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Quale domanda vorresti fare a Eleonora Fersino? Scrivila nei commenti e iscriviti al canale per seguire Volley Night e le protagoniste della pallavolo.
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