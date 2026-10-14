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Un’eredità prestigiosa, una stagione di crescita e nuove sfide da affrontare: Eleonora Fersino è la prima ospite stagionale dell’edizione del mercoledì di Volley Night su OA Sport TV.

Il libero della Nazionale italiana e della Numia Vero Volley Milano racconta il percorso con cui ha raccolto il testimone di Monica De Gennaro, campionessa olimpica e mondiale ora concentrata sull’attività con Conegliano. Una responsabilità affrontata con personalità, consolidando il proprio ruolo in azzurro verso Los Angeles 2028.

Spazio anche alle ambizioni di Milano: un gruppo consolidato che riparte con il nuovo allenatore Gianlorenzo Blengini e la voglia di conquistare trofei. Quali equilibri sta costruendo la squadra? Quanto conta il lavoro del libero nella qualità del gioco?

Conducono Simona Bastiani, Luciano De Gregorio ed Enrico Spada.

Quale domanda vorresti fare a Eleonora Fersino? Scrivila nei commenti e iscriviti al canale per seguire Volley Night e le protagoniste della pallavolo.

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