LIVE Sci alpino, Gigante maschile Soelden 2026 in DIRETTA: Pinheiro Braathen domina, buona rimonta per Vinatzer

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13.53 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo.

13.52 Ora pausa di tre settimane, poi appuntamento a Levi con gli slalom previsti per il 14-15 novembre.

13.51 Nona vittoria in carriera in Coppa del Mondo per il campione olimpico Pinheiro Braathen.

13.50 Per il resto l’Italia ha dovuto incassare le uscite di Franzoni e Borsotti. Non potevamo di certo attenderci miracoli alla prima gara. E’ necessario investire sui giovani e, se si lavorerà bene, si raccoglieranno i frutti tra diversi anni.

13.49 Per Alex Vinatzer un avvio incoraggiante, con un settimo posto non scontato. L’azzurro è stato tra i migliori in assoluto sul piano in entrambe le manche, tuttavia non ci ha convinto del tutto per come ha affrontato tecnicamente il muro.

13.48 La classifica finale del gigante di Soelden:

1 Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) 1:44.72

2 Loic Meillard (Svizzera) +0.48

3 Marco Odermatt (Svizzera) +0.49

4 River Radamus (Stati Uniti) +0.82

5 Raphael Haaser (Austria) +0.86

6 Fabian Gratz (Germania) +0.95

7 Alex Vinatzer (Italia) +1.08

8 Eirik Hystad Solberg (Norvegia) +1.09

9 Leo Anguenot (Francia) +1.10

10 Patrick Feurstein (Austria) +1.11

11 Stefan Brennsteiner (Austria) +1.21

12 Freddy Carrick-Smith (Gran Bretagna) +1.26

13 Thibaut Favrot (Francia) +1.40

14 Rasmus Bakkevig (Norvegia) +1.46

15 Anton Grammel (Germania) +1.54

16 Eduard Hallberg (Finlandia) +1.57

17 Joshua Sturm (Austria) +1.58

18 Zan Kranjec (Slovenia) +1.59

19 Filip Zubcic (Croazia) +1.66

20 Sam Maes (Belgio) +1.72

21 Alexander Schmid (Germania) +1.78

22 Henrik Kristoffersen (Norvegia) +1.84

23 Thomas Tumler (Svizzera) +1.89

24 Alban Elezi Cannaferina (Francia) +2.13

25 Lenz Haechler (Svizzera) +2.14

26 Hans Grahl-Madsen (Norvegia) +8.30

13.46 Lucas Pinheiro Braathen trionfa con 48 centesimi su Meillard. Ha dominato. Oggi pone la sua candidatura per la Coppa del Mondo generale. Non sarà per nulla semplice, ma ha intenzione di dedicarsi a tempo pieno anche al superG.

13.46 Al primo intermedio il verdeoro è avanti di 0.34, al secondo di 0.61.

13.45 Meillard beffa Odermatt per un solo centesimo. La vera sorpresa è che ha guadagnato 3 decimi al compagno di squadra proprio sul piano finale! Manca solo il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen (-0.24).

13.43 Manche anonima di Brennsteiner, che sprofonda in classifica: nono a 0.72 da Odermatt, adesso sicuro del podio. E’ il momento dello svizzero Loic Meillard (-0.31), compagno di squadra ed ormai anche rivale storico di Odermatt.

13.41 Odermatt al comando con 33 centesimi su Radamus. Podio quasi certo, ma sarà durissima pensare di battere Pinheiro Braathen. Vediamo…Ora l’austriaco Stefan Brennsteiner (-0.06).

13.41 Al primo intermedio l’elvetico è avanti di 0.72, al secondo di 3 decimi.

13.39 Scivola immediatamente McGrath. Adesso si entra nel vivo per la vittoria: tocca allo svizzero Marco Odermatt (-0.60).

13.38 Gratz è terzo a 13 centesimi. Ora Vinatzer è quarto a 0.26. E’ il turno del norvegese Atle Lie McGrath (-0.51).

13.36 Troppo rotonde le traiettorie di Kristoffersen, ha proprio fatto più strada: 17° a 1″02. Cronometro impietoso. Adesso il tedesco Fabian Gratz (-0.46).

13.35 Vinatzer entra in top10, ma l’Italia non può di certo sorridere, anzi. Ora il norvegese Henrik Kristoffersen (-0.41).

13.34 Subito fuori Borsotti. Si inclina in una curva verso sinistra e scivola. Sfuma una grandissima occasione.

13.33 Adesso Giovanni Borsotti: parte con 36 centesimi di vantaggio. Non ha nulla da perdere: deve provarci e attaccare.

13.32 La classifica ad otto atleti dal termine:

1 River Radamus (Stati Uniti) 1:45.54

2 Raphael Haaser (Austria) +0.04

3 Alex Vinatzer (Italia) +0.26

4 Eirik Hystad Solberg (Norvegia) +0.27

5 Leo Anguenot (Francia) +0.28

6 Patrick Feurstein (Austria) +0.29

7 Freddy Carrick-Smith (Gran Bretagna) +0.44

8 Thibaut Favrot (Francia) +0.58

9 Rasmus Bakkevig (Norvegia) +0.64

10 Anton Grammel (Germania) +0.72

11 Eduard Hallberg (Finlandia) +0.75

12 Joshua Sturm (Austria) +0.76

13 Zan Kranjec (Slovenia) +0.77

14 Filip Zubcic (Croazia) +0.84

15 Sam Maes (Belgio) +0.90

16 Alexander Schmid (Germania) +0.96

17 Thomas Tumler (Svizzera) +1.07

18 Alban Elezi Cannaferina (Francia) +1.31

19 Lenz Haechler (Svizzera) +1.32

20 Hans Grahl-Madsen (Norvegia) +7.48

13.31 Anticipi eccessivi per Schmid: 16° a 96 centesimi.

13.30 Favrot ha subìto il Rettenbach dalla prima all’ultima porta: ottavo a 58 centesimi. E’ il turno del tedesco Alexander Schmid (-0.31). Un osso duro per Radamus, che ha già recuperato cinque posizioni.

13.29 Maes 14° a ben 9 decimi. Vinatzer resta terzo a 26 centesimi quando mancano 10 atleti. Tocca al francese Thibaut Favrot (-0.25).

13.27 Passo indietro per Zubcic rispetto alla prima manche: precipita in tredicesima posizione a 0.84. Sciare con margine oggi non paga. E’ il momento del belga Sam Maes (-0.23): sul muro aveva impressionato.

13.25 Il norvegese Eirik Hystad Solberg è quarto a 27 centesimi, appena dietro Vinatzer. Adesso il croato Filip Zubcic (-0.17).

13.24 Recupera tanto nel finale Vinatzer ed è terzo a 26 centesimi da Radamus. L’azzurro ha fatto fatica dove più contava la tecnica, con traiettorie troppo abbondanti.

13.23 Al primo intermedio l’azzurro è avanti di 0.11, al secondo è dietro di ben 0.68. Non ci siamo proprio.

13.23 Feurstein quarto a 0.29. E’ il momento di Alex Vinatzer (-0.06).

13.21 Radamus perde ben 0.41 sul piano finale, ma si porta al comando con appena 4 centesimi su Haaser. Ora l’austriaco Patrick Feurstein (-0.00).

13.20 In pista l’americano River Radamus (-0.13).

13.19 La classifica dopo i primi 14:

1 Raphael Haaser (Austria) 1:45.58

2 Leo Anguenot (Francia) +0.24

3 Freddy Carrick-Smith (Gran Bretagna) +0.40

4 Rasmus Bakkevig (Norvegia) +0.60

5 Anton Grammel (Germania) +0.68

6 Eduard Hallberg (Finlandia) +0.71

7 Joshua Sturm (Austria) +0.72

8 Zan Kranjec (Slovenia) +0.73

9 Thomas Tumler (Svizzera) +1.03

10 Alban Elezi Cannaferina (Francia) +1.27

11 Lenz Haechler (Svizzera) +1.28

12 Hans Grahl-Madsen (Norvegia) +7.44

13.18 Sturm settimo a 72 centesimi.

13.16 Fuori anche il norvegese Oscar Andreas Sandvik. E’ il turno dell’austriaco Joshua Sturm (-0.12).

13.15 Franzoni aveva 63 centesimi di ritardo al secondo intermedio. Si poi fatto sorprendere dal dosso che precede l’ingresso sul piano: fuori. Non ci voleva.

13.14 Haaser si ricorda di essere il campione del mondo in carica e balza in testa con 24 centesimi su Anguenot. Vediamo ora Giovanni Franzoni (-0.01).

13.12 Qualche anticipo di troppo per Carrick-Smith, ma è secondo a soli 16 centesimi da Anguenot. Potrebbe arrivare in alto molto rapidamente. Adesso l’austriaco Raphael Haaser (-0.11).

13.12 Attenzione ora al britannico Freddy Carrick-Smith: 19 anni, è un predestinato. Brilla sia in gigante sia in slalom. Parte con 0.02 di vantaggio.

13.11 Grahl-Madsen scivola e salta una porta. Risale, riparte e arriva al traguardo staccato di 7 secondi.

13.10 Ecco la manche che sposta gli equilibri: Anguenot al comando con 36 centesimi su Bakkevig, anche se pesano i 0.24 persi sul piano finale. Ora il norvegese Hans Grahl-Madsen (-0.02).

13.09 Distacchi davvero risicati: Kranjec quarto a soli 13 centesimi dalla vetta. Attenzione ora al francese Leo Anguenot (-0.23), uno dei grandi delusi della prima manche.

13.07 Tumler quarto a 43 centesimi. Già quattro posizioni recuperate da Bakkevig. In pista lo sloveno Zan Kranjec (-0.22).

13.06 Bene Hallberg, ma per soli 11 centesimi si ritrova in terza posizione. Le prospettive sono intriganti per il finlandese. E’ il turno del veterano svizzero Thomas Tumler (-0.20).

13.04 Haechler poco preciso sul muro: quarto a 0.68. Curiosità ora per il finlandese Eduard Hallberg (-0.15), che sta progredendo anche in gigante.

13.03 Meno arrembante il francese, e più lento. Terzo a 67 centesimi. Non una buona giornata per lui. Adesso lo svizzero Lenz Haechler (-0.12).

13.02 Bakkevig si conferma e vola in testa con 8 centesimi su Grammel. Vediamo se riuscirà a riscattarsi l’estroso francese Alban Elezi Cannaferina (-0.05).

13.01 1’46″26 il tempo di Grammel. Tracciato quasi identico a quello della prima frazione. Ora uno dei tanti emergenti norvegesi: Rasmus Bakkeving (-0.01).

13.00 Iniziata la seconda manche, in pista Grammel.

12.58 Il primo a partire sarà il tedesco Anton Grammel, staccato di 1″63 da Pinheiro Braathen.

12.55 Franzoni si era qualificato una sola volta in carriera in gigante, finendo 24° ad Adelboden nel 2022. Giunse poi 21°, ma erano le finali di Coppa del Mondo a Lillehammer della passata stagione: dunque non colse punti.

12.51 Il 18 dicembre compirà 36 anni. Eppure Borsotti oggi si gioca uno dei migliori piazzamenti della carriera. Al massimo è stato sesto, ma bisogna tornare addirittura al gigante della Val d’Isere 2015!

12.48 Per l’Italia le cose sono andate meglio del previsto nella prima manche. Nulla di trascendentale, chiaramente, ma bisogna fare un passo per volta. Adesso bisogna provare ad alzare ulteriormente l’asticella.

12.45 La classifica è davvero cortissima. Con una gran manche si possono guadagnare tantissime posizioni. Al tempo stesso, con un errore ci si può ritrovare nei bassifondi.

12.41 La seconda frazione è stata tracciata da Nick Cooper, allenatore del leader Lucas Pinheiro Braathen.

12.40 La startlist della seconda manche:

1 Anton Grammel (Germania) +1.63

2 Rasmus Bakkevig (Norvegia) +1.62

3 Alban Elezi Cannaferina (Francia) +1.57

4 Lenz Haechler (Svizzera) +1.50

5 Eduard Hallberg (Finlandia) +1.47

6 Thomas Tumler (Svizzera) +1.42

7 Zan Kranjec (Slovenia) +1.40

8 Leo Anguenot (Francia) +1.39

9 Hans Grahl-Madsen (Norvegia) +1.37

10 Freddy Carrick-Smith (Gran Bretagna) +1.37

11 Raphael Haaser (Austria) +1.28

12 Giovanni Franzoni (Italia) +1.27

13 Oscar Andreas Sandvik (Norvegia) +1.24

14 Joshua Sturm (Austria) +1.16

15 River Radamus (Stati Uniti) +1.15

16 Patrick Feurstein (Austria) +1.15

17 Alex Vinatzer (Italia) +1.09

18 Eirik Hystad Solberg (Norvegia) +1.04

19 Filip Zubcic (Croazia) +0.98

20 Sam Maes (Belgio) +0.92

21 Thibaut Favrot (Francia) +0.90

22 Alexander Schmid (Germania) +0.84

23 Giovanni Borsotti (Italia) +0.79

24 Henrik Kristoffersen (Norvegia) +0.74

25 Fabian Gratz (Germania) +0.69

26 Atle Lie McGrath (Norvegia) +0.64

27 Marco Odermatt (Svizzera) +0.55

28 Stefan Brennsteiner (Austria) +0.49

29 Loic Meillard (Svizzera) +0.24

30 Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) 52.40

12.39 Ben ritrovati, amici di OA Sport. Alle 13.00 inizierà la seconda manche del gigante maschile di Soelden.

LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE

11.21 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Appuntamento alle 13.00 per la seconda manche. Un saluto sportivo.

11.20 Terminata la prima frazione.

11.19 La classifica finale della prima manche:

1 Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) 52.40

2 Loic Meillard (Svizzera) +0.24

3 Stefan Brennsteiner (Austria) +0.49

4 Marco Odermatt (Svizzera) +0.55

5 Atle Lie McGrath (Norvegia) +0.64

6 Fabian Gratz (Germania) +0.69

7 Henrik Kristoffersen (Norvegia) +0.74

8 Giovanni Borsotti (Italia) +0.79

9 Alexander Schmid (Germania) +0.84

10 Thibaut Favrot (Francia) +0.90

11 Sam Maes (Belgio) +0.92

12 Filip Zubcic (Croazia) +0.98

13 Eirik Hystad Solberg (Norvegia) +1.04

14 Alex Vinatzer (Italia) +1.09

15 Patrick Feurstein (Austria) +1.15

15 River Radamus (Stati Uniti) +1.15

17 Joshua Sturm (Austria) +1.16

18 Oscar Andreas Sandvik (Norvegia) +1.24

19 Giovanni Franzoni (Italia) +1.27

20 Raphael Haaser (Austria) +1.28

21 Freddy Carrick-Smith (Gran Bretagna) +1.37

21 Hans Grahl-Madsen (Norvegia) +1.37

23 Leo Anguenot (Francia) +1.39

24 Zan Kranjec (Slovenia) +1.40

25 Thomas Tumler (Svizzera) +1.42

26 Eduard Hallberg (Finlandia) +1.47

27 Lenz Haechler (Svizzera) +1.50

28 Alban Elezi Cannaferina (Francia) +1.57

29 Rasmus Bakkevig (Norvegia) +1.62

30 Anton Grammel (Germania) +1.63

38 Filippo Della Vite (Italia) +1.85

43 Tobias Kastlunger (Italia) +2.11

45 Luca De Aliprandini (Italia) +2.15

11.15 La grande sorpresa azzurra è il veterano Giovanni Borsotti, addirittura ottavo ed in piena corsa per il podio. Importanti i miglioramenti di Giovanni Franzoni, che ha fatto segnare il miglior tempo in assoluto sul piano conclusivo. Vinatzer, invece, senza infamia e senza lode. Diciamo discreto.

11.13 Saranno dunque tre gli azzurri qualificati per la seconda manche: meglio del previsto.

11.11 I primi 30, per ora, sono raccolti in appena 1″63. Si annuncia una seconda manche imprevedibile, con possibili grandi rimonte.

11.09 Il finlandese Eduard Hallberg, slalomista sublime, è 26° a 1″47. Sta lavorando anche sul gigante.

11.08 Fuori Simon Talacci, che per ora non riesce ad essere competitivo in Coppa del Mondo, dopo qualche sporadico exploit in Coppa Europa. L’azzurro ha saltato una porta.

11.06 Si avvicina il momento di Simon Talacci, ultimo italiano in gara con il n.54.

11.05 Giovani norvegesi a non finire: il 21enne Rasmus Bakkevig è 28° a 1″62.

11.04 Niente da fare per Tobias Kastlunger: 39° a 2″11.

11.02 Sorprese a non finire. Il britannico Freddy Carrick-Smith è 21° a 1″37. 19 anni, attenzione…

11.01 Niente da fare per Luca De Aliprandini con il pettorale n.44. 39° a 2.15. Ammirevole nel suo tentativo di rinascita, ma a 36 anni è davvero dura…

11.00 Lo svizzero Lenz Haechler è 25° a 1″50.

10.59 Lo spagnolo Aleix Aubert Serracanta è 28° a 1″74.

10.58 Fuori Della Vite. Il norvegese Grahl-Madsen è 21° a 1″37.

10.58 Siamo al pettorale n.40, gli atleti in gara sono ben 69.

10.57 Della Vite resiste in trentesima posizione. Davvero sul filo.

10.56 Mancano ancora tre azzurri: 44 Luca De Aliprandini, 48 Tobias Kastlunger, 54 Simon Talacci.

10.54 Della Vite è già 30°. Non si qualificherà.

10.53 Non bene invece Filippo Della Vite: 28° a 1″85: difficilmente si qualificherà.

10.52 Perde subito una posizione Franzoni: il norvegese Sandvik è 18° a 1″24.

10.51 BENE FRANZONI! Stampa il miglior tempo sul piano finale, rifilando 13 centesimi a Pinheiro Braathen, ed è 18° a 1″27!

10.50 Al primo intermedio Franzoni paga 4 decimi, al secondo 1″40.

10.50 Il prossimo a partire sarà Giovanni Franzoni. Sfrutta l’avere più di 500 punti per partire con il pettorale n.31 in gigante.

10.49 La classifica dopo i primi 30:

1 Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) 52.40

2 Loic Meillard (Svizzera) +0.24

3 Stefan Brennsteiner (Austria) +0.49

4 Marco Odermatt (Svizzera) +0.55

5 Atle Lie McGrath (Norvegia) +0.64

6 Fabian Gratz (Germania) +0.69

7 Henrik Kristoffersen (Norvegia) +0.74

8 Giovanni Borsotti (Italia) +0.79

9 Alexander Schmid (Germania) +0.84

10 Thibaut Favrot (Francia) +0.90

11 Sam Maes (Belgio) +0.92

12 Filip Zubcic (Croazia) +0.98

13 Eirik Hystad Solberg (Norvegia) +1.04

14 Alex Vinatzer (Italia) +1.09

15 Patrick Feurstein (Austria) +1.15

15 River Radamus (Stati Uniti) +1.15

17 Joshua Sturm (Austria) +1.16

18 Raphael Haaser (Austria) +1.28

19 Leo Anguenot (Francia) +1.39

20 Zan Kranjec (Slovenia) +1.40

21 Thomas Tumler (Svizzera) +1.42

22 Alban Elezi Cannaferina (Francia) +1.57

23 Anton Grammel (Germania) +1.63

24 Jonas Stockinger (Germania) +1.75

25 Joan Verdu (Andorra) +1.77

26 Flavio Vitale (Francia) +1.87

27 Timon Haugan (Norvegia) +1.90

28 Luca Aerni (Svizzera) +1.97

29 Gino Caviezel (Svizzera) +2.46

10.48 Il francese Flavio Vitale è 26° a 1″87.

10.47 CHE BORSOTTI! Ottavo a 79 centesimi! Allarga le braccia, non ci crede neanche lui…

10.46 Al primo intermedio Borsotti ha lo stesso tempo di Pinheiro Braathen! Al secondo è dietro di 0.62.

10.45 Anche Solberg davanti a Vinatzer: 12° a 1″04. Vediamo il veterano Giovanni Borsotti.

10.44 Benissimo Schmid: ottavo a 0.84. Ripetiamo: il tempo si può ancora fare, la pista è in ottime condizioni. Vinatzer scala in 12ma posizione. In pista il norvegese Eirik Hystad Solberg. Spunta un raggio di sole nella parte alta.

10.43 Stockinger 21° a 1″75. Adesso un altro tedesco: Alexander Schmid.

10.41 Verdù si pianta all’innesto del piano e chiude 21° a 1″77. Stava disputando una prestazione da top10. E’ il momento del tedesco Jonas Stockinger.

10.40 Lo svizzero Gino Caviezel è ultimo a 2″46: non dovrebbe qualificarsi. Attenzione ora all’andorrano Joan Verdù.

10.40 Per come è andato forte nel finale (3° tempo assoluto), Alex Vinatzer è stato sfavorito dall’abbassamento della partenza: il piano iniziale gli avrebbe fatto comodo.

10.39 Bene Feurstein, 12° a 1″15. Classifica nel complesso molto corta.

10.38 I pettorali dei prossimi italiani: 29 Giovanni Borsotti, 31 Giovanni Franzoni, 33 Filippo Della Vite, 44 Luca De Aliprandini, 48 Tobias Kastlunger, 54 Simon Talacci.

10.38 Si riparte con un altro austriaco: Patrick Feurstein.

10.37 La classifica dopo i primi 22:

1 Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) 52.40

2 Loic Meillard (Svizzera) +0.24

3 Stefan Brennsteiner (Austria) +0.49

4 Marco Odermatt (Svizzera) +0.55

5 Atle Lie McGrath (Norvegia) +0.64

6 Fabian Gratz (Germania) +0.69

7 Henrik Kristoffersen (Norvegia) +0.74

8 Thibaut Favrot (Francia) +0.90

9 Sam Maes (Belgio) +0.92

10 Filip Zubcic (Croazia) +0.98

11 Alex Vinatzer (Italia) +1.09

12 River Radamus (Stati Uniti) +1.15

13 Joshua Sturm (Austria) +1.16

14 Raphael Haaser (Austria) +1.28

15 Leo Anguenot (Francia) +1.39

10.36 Sturm vanifica una prestazione eccezionale perdendo ben 8 decimi sul piano. Chiude 13° a 1″16.

10.34 Favrot ottimo: ottavo a 9 decimi. Ha perso appena un centesimo da Pinheiro Braathen sul piano finale. Vinatzer esce dai 10. Ora l’austriaco Joshua Sturm.

10.32 Errori a ripetizione per Elezi Cannaferina, sempre in ritardo di linea. 16° a 1″57, ma c’è margine. Adesso un altro francese: Thibaut Favrot.

10.32 Segnali di netta ripresa per Zubcic rispetto alla passata stagione: nono a 98 centesimi. Vinatzer scende in decima posizione. Attenzione ora al francese Alban Elezi Cannaferina, considerato un fenomeno.

10.30 Grammel 15° a 1″63. E’ il turno dell’esperto croato Filip Zubcic.

10.29 Tumler 14° a 1″42. Ora il tedesco Anton Grammel.

10.27 Haaser undicesimo a 1″28. La pista, preparata in maniera impeccabile come di consueto a Soelden, consente ancora di poter realizzare tempi interessanti. Adesso il veterano svizzero Thomas Tumler.

10.26 Il prossimo a partire sarà l’austriaco Raphael Haaser.

10.25 La classifica aggiornata:

1 Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) 52.40

2 Loic Meillard (Svizzera) +0.24

3 Stefan Brennsteiner (Austria) +0.49

4 Marco Odermatt (Svizzera) +0.55

5 Atle Lie McGrath (Norvegia) +0.64

6 Fabian Gratz (Germania) +0.69

7 Henrik Kristoffersen (Norvegia) +0.74

8 Sam Maes (Belgio) +0.92

9 Alex Vinatzer (Italia) +1.09

10 River Radamus (Stati Uniti) +1.15

11 Leo Anguenot (Francia) +1.39

12 Zan Kranjec (Slovenia) +1.40

13 Timon Haugan (Norvegia) +1.90

14 Luca Aerni (Svizzera) +1.97

10.24 Aerni 14° a 1″97.

10.23 Anche Radamus perde tantissimo sul piano ed è decimo a 1″15. Si chiude il primo gruppo con lo svizzero Luca Aerni.

10.22 Lo statunitense è dietro di 0.27 al primo rilevamento e di 0.53 al secondo.

10.21 Haugan di gran lunga il peggiore sin qui. Ultimo a 1″90. E’ il momento dell’americano River Radamus.

10.19 Il belga Sam Maes perde ben 8 decimi sul piano ed è ottavo a 92 centesimi dalla vetta, dunque davanti a Vinatzer. Ora il norvegese Timon Haugan.

10.18 Discreto Vinatzer: ottavo a 1″09. Ha faticato nei collegamenti sul muro, è mancata continuità nell’azione. Molto bene sul piano finale, dove ha ceduto solo 14 centesimi a Pinheiro Braathen.

10.17 Al primo intermedio l’azzurro è dietro di 0.16, al secondo di 0.95.

10.16 Ottimo Gratz: sesto a 0.69. Ha perso solo 16 centesimi da Pinheiro Braathen sul piano finale. E’ il momento di Alex Vinatzer.

10.16 Il teutonico incassa 0.19 al primo parziale e 0.53 al secondo.

10.15 Troppo aggrappato alle lamine Anguenot: settimo a 1″39. I distacchi stanno diventando pesanti. Tocca al tedesco Fabian Gratz.

10.14 Il transalpino accusa solo 0.09 al primo intermedio 0.61 al secondo.

10.13 Kranjec ultimo a 1″40. Attenzione ora al talento francese Leo Anguenot.

10.13 Lo sloveno paga 54 centesimi al secondo rilevamento.

10.12 Kristoffersen sesto a 0.74 da Pinheiro Braathen. Ha perso oltre mezzo secondo sul piano conclusivo. E’ il momento dello sloveno Zan Kranjec.

10.11 Lo scandinavo è avanti di 0.02 al primo parziale e dietro di 0.16 al secondo.

10.10 Brutta stangata per Odermatt: senza errori evidenti, chiude quarto a ben 55 centesimi dalla vetta. E’ apparso legnoso e poco fluido nei cambi di direzione. E’ il turno del norvegese Henrik Kristoffersen.

10.09 Al primo rilevamento l’elvetico paga 0.10, al secondo ben 0.39.

10.08 Meillard secondo a 24 centesimi da un Pinheiro Braathen che è stato fulmineo sul piano finale, dove quasi sempre si decide la gara di Soelden. Adesso il favorito n.1: lo svizzero Marco Odermatt.

10.08 0.02 di margine per l’elvetico al primo parziale, 0.01 di ritardo al secondo.

10.07 Pinheiro Braathen al comando con ben 49 centesimi su Brennsteiner. Stilisticamente rivedibile, ma ha davvero fatto correre gli sci in ogni frangente. Vediamo la risposta degli svizzeri: tocca a Loic Meillard.

10.06 Subito 0.14 di vantaggio per il sudamericano, poi 0.23 al secondo.

10.05 Fuori Schwarz. Finisce in mezzo ad una porta in una curva verso sinistra. Era partito davvero forte. Ora si entra nel vivo con il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen.

10.04 Brennsteiner al comando con 14 centesimi su McGrath. Tocca all’austriaco Marco Schwarz.

10.03 L’austriaco è avanti di 0.09 al primo intermedio e di 0.12 al secondo.

10.02 53″04 il tempo per McGrath. Tracciato molto lineare e con pochi angoli. Adesso l’austriaco Stefan Brennsteiner.

10.01 Iniziata la gara. In pista McGrath. Vento veramente intenso.

10.01 Si dovrebbe partire tra un minuto. McGrath ha nuovamente allacciato gli scarponi.

10.00 PARTENZA RINVIATA! C’è troppo vento nella parte alta. A questo punto la disputa della gara diventa a rischio.

9.57 Per l’Italia portare due atleti in seconda manche sarebbe un buon risultato.

9.56 Il primo a partire sarà il norvegese Atle Lie McGrath.

9.54 La classifica del gigante maschile di Soelden nella passata stagione:

1 Marco Odermatt (Svizzera) 1:56.03

2 Marco Schwarz (Austria) +0.24

3 Atle Lie McGrath (Norvegia) +0.27

4 Stefan Brennsteiner (Austria) +0.39

5 Thibaut Favrot (Francia) +0.63

6 Raphael Haaser (Austria) +0.69

7 Henrik Kristoffersen (Norvegia) +0.71

8 Alex Vinatzer (Italia) +1.02

9 Zan Kranjec (Slovenia) +1.05

10 Flavio Vitale (Francia) +1.08

9.50 Un grado la temperatura dell’aria sul ghiacciaio del Rettenbach.

9.49 Dunque oggi Marco Odermatt potrebbe eguagliare il record dell’americano Ted Ligety (4).

9.48 L’albo d’oro dei vincitori a Soelden:

2025 – Marco Odermatt (Svizzera)

2024 – Alexander Steen Olsen (Norvegia)

2022 – Marco Odermatt (Svizzera)

2021 – Marco Odermatt (Svizzera)

2020 – Lucas Braathen (Norvegia)

2019 – Alexis Pinturault (Francia)

2016 – Alexis Pinturault (Francia)

2015 – Ted Ligety (Stati Uniti)

2014 – Marcel Hirscher (Austria)

2013 – Ted Ligety (Stati Uniti)

2012 – Ted Ligety (Stati Uniti)

2011 – Ted Ligety (Stati Uniti)

2009 – Didier Cuche (Svizzera)

2008 – Daniel Albrecht (Svizzera)

2007 – Aksel Lund Svindal (Norvegia)

2005 – Hermann Maier (Austria)

2004 – Bode Miller (Stati Uniti)

2003 – Bode Miller (Stati Uniti)

2002 – Stephan Eberharter (Austria)

2001 – Frederic Covili (Francia)

2000 – Hermann Maier (Austria)

1998 – Hermann Maier (Austria)

1996 – Steve Locher (Svizzera)

1993 – Franck Piccard (Francia)

9.47 Il forte vento ha portato gli organizzatori a rimuovere lo striscione di arrivo.

9.45 L’Italia non ha mai vinto a Soelden in campo maschile e può contare appena due podi: i secondi posti di Massimiliano Blardone (2004) e Manfred Moelgg (2012).

9.43 Non nascondiamoci: l’Italia vive un a crisi profonda nelle discipline tecniche maschili. Non da oggi, ma da decenni. Tra i convocati per Soelden non figurano novità rispetto al passato recente. Difficile dunque pensare di poter fare voli pindarici.

9.39 I pettorali di partenza degli italiani: 11 Alex Vinatzer, 29 Giovanni Borsotti, 31 Giovanni Franzoni, 33 Filippo Della Vite, 44 Luca De Aliprandini, 48 Tobias Kastlunger, 54 Simon Talacci.

9.37 La prima manche è stata tracciata da Niclas Kjelsli, allenatore della Norvegia.

9.36 I pettorali di partenza:

1 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

2 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer

3 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

4 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic

5 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

6 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

7 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Head

8 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Nordica

9 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol

10 202829 GRATZ Fabian 1997 GER Fischer

11 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

12 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

13 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer

14 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

15 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

16 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

17 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli

18 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head

19 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Nordica

20 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol

21 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar

22 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic

23 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Rossignol

24 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Atomic

25 20398 VERDU Joan 1995 AND Van deer

26 202909 STOCKINGER Jonas 1999 GER Voelkl

27 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head

28 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Van deer

29 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol

30 6191539 VITALE Flavio 2005 FRA Head

31 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

32 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR

33 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol

34 6533248 SARCHETT Ryder 2003 USA Dynastar

35 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol

36 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer

37 6190793 PARAND Loevan 1999 FRA Head

38 54368 BORGNAES Christian 1996 DEN Salomon

39 512424 JANUTIN Fadri 2000 SUI Fischer

40 422873 GRAHL-MADSEN Hans 2003 NOR Van deer

41 6532354 GILE Bridger 1999 USA Head

42 492542 AUBERT SERRACANTA Aleix 2005 ESP Van deer

43 512588 HAECHLER Lenz 2003 SUI Stoeckli

44 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon

45 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

46 221675 CARRICK-SMITH Freddy 2007 GBR Dynastar

47 6533474 PALAMARAS Nickco 2004 GER Atomic

48 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head

49 422954 BAKKEVIG Rasmus 2005 NOR Atomic

50 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon

51 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU Van deer

52 6190875 FAVRE Guerlain 2000 FRA Salomon

53 422893 BRAEKKEN Theodor 2004 NOR Atomic

54 6293857 TALACCI Simon 2001 ITA Salomon

55 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer

56 6191078 LARDON Thomas 2001 FRA Salomon

57 54631 ZWISCHENBRUGGER Noel 2001 AUT Head

58 492197 GARAY FERNANDEZ Aingeru 1998 ESP Rossignol

59 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

60 390044 LAINE Tormis 2000 EST Van deer

61 6531928 KENNEY Patrick 1997 USA

62 430783 HABDAS Piotr 1998 POL

63 6190876 ORECCHIONI Diego 2000 FRA Rossignol

64 561489 OSERBAN Miha 2006 SLO Fischer

65 320453 SHIN Jeongwoo 1999 KOR

66 6301499 KATAYAMA Ryoma 2003 JPN Stoeckli

67 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon

68 512678 FUX Giuliano 2005 SUI Fischer

69 54765 EISNER Jakob 2003 AUT Atomic

9.33 Si parte regolarmente alle 10.00, il cielo è parzialmente nuvoloso. Il forte vento ha portato gli organizzatori ad abbassare la partenza. Dunque non ci sarà il piano iniziale.

9.32 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del gigante maschile di Soelden.

AGGIORNAMENTO ORE 07.40. A causa delle particolari condizioni meteo a Soelden, la partenza del gigante è stata abbassata. Per il momento restano confermati gli orari: prima manche alle ore 10.00 e seconda alle ore 13.00.

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del gigante maschile in programma a Soelden (Austria), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2026-2027: al cancelletto di partenza della prima manche, a partire dalle ore 10.00, ci saranno 69 atleti da 24 Paesi. Seconda manche alle 13.00.

In casa Italia saranno sette gli azzurri al via della gara odierna sui 69 partenti della prima run: Alex Vinatzer scatterà con il pettorale numero 11, Giovanni Borsotti con il 29, Giovanni Franzoni con il 31, Filippo Della Vite con il 33, Luca De Aliprandini con il 44, Tobias Kastlunger con il 48 e Simon Talacci con il 54.

Il grande favorito di giornata è l’elvetico Marco Odermatt, che ha ricevuto il numero 6 in fase di sorteggio dei pettorali, mentre in casa Italia si punta tutto o quasi su Alex Vinatzer, unico azzurro presente nel secondo gruppo di merito.

Nel terzo gruppo, infatti, c’è Giovanni Borsotti, mentre Giovanni Franzoni, grazie agli oltre 500 punti nella World Cup Starting List generale, partirà subito dopo i primi 30, davanti a Filippo Della Vite, che punta a rientrare tra i primi 30 della WCSL di specialità per poter abbassare il pettorale di partenza, cosi come Luca De Aliprandini.

Il gigante maschile in programma a Soelden (Austria), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2026-2027, prenderà il via alle ore 10.00 con la prima manche (seconda run dalle 13.00): OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento dalle ore 9.30 circa, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!