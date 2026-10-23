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Quanti soldi si guadagnano con la Coppa del Mondo di sci alpino? Il montepremi è cambiato: tutte le cifre
La Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino si aprirà nel weekend del 24-25 ottobre: sarà il Ghiacciaio del Rettenbach, come da tradizione, a ospitare l’ouverture del massimo circuito internazionale itinerante. Ad autunno ormai inoltrato, ma con temperature ancora gradevoli in buona parte d’Italia e in giro per l’Europa, l’annata agonistica inizierà con gli ormai abituali giganti di Soelden (Austria): sabato toccherà alle donne e domenica agli uomini, prima manche alle ore 10.00 e seconda alle ore 13.00.
La stagione inizierà con una gradita novità per gli atleti, visto che il montepremi è stato modificato: gli organizzatori hanno optato per un arrotondamento dell’importo e per distribuire in maniera differente i vari emolumenti per ogni piazzamento che si conseguirà nelle gare durante l’inverno. La vittoria assicurerà 55.000 euro contro i 54.709 del recente passato, verrà abbassato l’assegno per la seconda piazza (da 25.608 a 25.000 euro).
Da annotare un importante aumento per la terza posizione (da 13.968 a 15.000 euro), mentre andranno al ribasso gli ingaggi per il quarto posto (da 10.476 a 10.000 euro) e per la quinta moneta (da 8.148 a 8.000 euro). Confermato il super jackpot per le gare di Kitzbuehel (superG, discesa, libera e slalom): 101.000 euro per la vittoria, 51.000 per il secondo posto, 26.000 euro per la terza piazza.
MONTEPREMI GARE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO
Primo posto: 55.000 euro.
Secondo posto: 25.000 euro.
Terzo posto: 15.000 euro.
Quarto posto: 10.000 euro.
Quinto posto: 8.000 euro.
Sesto posto: 7.000 euro.
Settimo posto: 6.000 euro.
Ottavo posto: 5.000 euro.
Nono posto: 4.000 euro.
Decimo posto: 3.500 euro.
Undicesimo posto: 3.000 euro.
Dodicesimo posto: 2.500 euro.
Tredicesimo posto: 2.200 euro.
Quattordicesimo posto: 2.000 euro.
Quindicesimo posto: 1.900 euro.
Sedicesimo posto: 1.750 euro.
Diciassettesimo posto: 1.600 euro.
Diciottesimo posto: 1.500 euro.
Diciannovesimo posto: 1.450 euro.
Ventesimo posto: 1.400 euro.
Ventunesimo posto: 1.350 euro.
Ventiduesimo posto: 1.300 euro.
Ventitreesimo posto: 1.200 euro.
Ventiquattresimo posto: 1.100 euro.
Venticinquesimo posto: 1.000 euro-.
Ventiseiesimo posto: 950 euro.
Ventisettesimo posto: 900 euro.
Ventottesimo posto: 850 euro.
Ventinovesimo posto: 800 euro.
Trentesimo posto: 750 euro.
Si riferisce alla situazione abituale delle varie gare, a esclusione di possibili aumenti per alcuni eventi (come Kitzbuehel per gli uomini).