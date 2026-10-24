Chi sono i nuovi telecronisti dello sci alpino femminile sulla RAI: Cattaneo sostituito, le novità

Dalla gara odierna di Soelden sono cambiati i commentatori della RAI per lo sci alpino femminile: nella stagione 2026-2027 ai microfoni ci saranno Maurizio Fanelli in telecronaca e Verena Stuffer per quanto concerne la seconda voce al commento tecnico.

Finisce dunque, l’era di Enrico Cattaneo, il quale nei mesi scorsi ha deciso di accettare nuove sfide professionali ed ha passato così il testimone al giornalista originario di Potenza, che durante le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 aveva raccontato le gare di speed skating.

Saluta anche Nadia Fanchini, che lascia il posto al commento tecnico a Verena Stuffer: da un’ex atleta ad un’altra, dato che l’azzurra si è ritirata dalle competizioni nel 2018. Classe 1984, debuttò in Coppa del Mondo da giovanissima e totalizzò ben dieci top ten, con il 4° posto nel superG di Cortina nel 2014 come miglior risultato.